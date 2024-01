Instagram, un aliat per a l'activisme mediambiental

Una estructura narrativa predominant

En concret, aquesta recerca, que forma part d'un projecte més extens sobre l'estudi de l'activisme mediambiental a Instagram, la xarxa social més visual i amb una percepció més personal, detalla que l'estructura narrativa predominant en l'activisme ambiental és el format beforeafter (abans i després). Aquest tipus de model recorre a un vector temporal que indueix un missatge cap a una millora o un empitjorament d'una situació concreta, per la qual cosa és un dels recursos visuals més populars a les xarxes socials. A més, la intenció d'aquestes imatges busca mostrar els canvis en una situació específica expressant la idea de “mite” com una veritat fonamental, i l'enfronten amb el concepte de dany ambiental o fi del món.

“Ens centrem en Instagram, que és una plataforma que inicialment ningú no pensa que sigui adequada per a l'activisme, per la seva relació amb les narratives personals i l'estil de vida dels influencers. No obstant això, aquesta xarxa social tan visual juga un paper molt important en l'activisme ambiental”, afegeix San Cornelio, qui incideix que el contrast basat en una narrativa temporal amb una projecció de futur, que comporta una relació de causa i efecte, sol provocar una valoració moral de cada individu.

D'aquesta manera, la confrontació d'imatges o comparatives aspira a commoure i conscienciar mitjançant el reflex de la degradació ambiental, el canvi climàtic i la catàstrofe irreversible per l'acció humana enfront de la solució basada en les modificacions del comportament humà que siguin capaces de revertir la situació i millorar el medi ambient.

“Aquesta és una estructura molt homogènia que compara els aspectes temporals sobre la base d'una economia del llenguatge molt clara a l'hora d'elaborar els missatges que vol comunicar. Gràcies a aquesta dualitat, s'aconsegueix enviar un missatge molt directe capaç d'arribar a molta més gent, la qual cosa n'incrementa l'impacte en el públic”, subratlla la investigadora de la UOC.