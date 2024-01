L'alimentació d'adolescents de posicions socioeconòmiques desafavorides va empitjorar durant el confinament

Els comportaments alimentaris de les persones joves van canviar durant el període de confinament obligat per la COVID-19 i van empitjorar en el cas de pertànyer a grups socioeconòmics més desafavorits. Són les conclusions principals d’un estudi publicat en accés obert a la revista especialitzada Nutrients, liderat per les investigadores Alícia Aguilar Martínez, de la Universitat Oberta de Catalunya, i Marina Bosque Prous, de la UOC i UManresa, en el marc del projecte DESKcohort del grup de recerca interuniversitari GRESP sobre epidemiologia i salut pública.

L’estudi, que s’ha dut a terme amb 303 joves catalans d’entre 12 i 18 anys, buscava esbrinar com havia canviat l’alimentació en aquesta franja d’edat durant el període de març a maig de 2020, tant pel que fa als comportaments alimentaris com als productes consumits. L’objectiu era recollir dades per observar si els canvis havien estat diferents en funció de la qualitat de la dieta que portaven abans de la pandèmia i de la posició socioeconòmica.

Per a Aguilar Martínez, experta en salut nutricional dels adolescents, «conèixer com el confinament va afectar la qualitat de la dieta dels joves pot contribuir a entendre quins factors influeixen en les decisions i les conductes alimentàries dels adolescents».