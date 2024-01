Tres graus, dos màsters i un doctorat, les novetats oficials de la UOC per al curs 2021-2022

Grau de Tècniques d'Aplicacions de Software

Un altre dels graus nous que començarà el setembre és el grau de Tècniques d'Aplicacions de Software (Bachelor's Degree in Techniques for Software Application Development), l'únic que es fa en línia i íntegrament en anglès que s'imparteix a l'Estat espanyol. Una oportunitat de formació en un sector en auge, del qual diversos estudis preveuen un augment de la demanda, uns salaris elevats i la possibilitat de treballar des de qualsevol lloc del món. "El grau té una clara vocació internacional i formarà l'estudiantat per desenvolupar qualsevol mena de programari, des d'aplicacions de sistema fins a aplicacions web, mòbil i multiplataforma", explica el director del grau, Robert Clarisó.

Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia

El tercer grau que la Universitat oferirà el curs vinent és el grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia, que dirigirà la professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Laura Porta. Es tracta d'una oferta que actualitza i renova el grau de Multimèdia, que s'imparteix des de fa més d'una dècada. El nou grau "s'adapta a les necessitats del mercat, que necessita professionals multimèdia amb coneixements transversals", explica la dr. Porta. Quan acabi els estudis, l'estudiantat dominarà competències a cavall de la tecnologia i la creativitat: aprendrà desenvolupament web, disseny d'interfícies i experiència d'usuari, grafisme digital 2D i 3D, animació, realitat virtual o videojocs, i dominarà el procés de creació d'una aplicació multimèdia interactiva. "Tindrà el perfil híbrid que demanen petites i grans empreses", afegeix la professora.

L'enfocament del grau és eminentment pràctic i inclourà l'elaboració de tres projectes i la construcció d'un portafolis per part de l'estudiant.

Màster universitari de Salut Planetària

La UOC, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", oferiran, a partir del mes d'octubre, un nou màster universitari de Salut Planetària. Es tracta d'un màster multidisciplinari innovador, el primer amb aquesta orientació al món, que té com a objectiu proporcionar, a distància, una formació interdisciplinària i transdisciplinària a professionals de diferents àrees de coneixement per capacitar-los per analitzar els riscos que la crisi ambiental i climàtica global planteja per a la salut humana, avaluar-ne el possible impacte i proposar solucions d'adaptació i mitigació.

Màster universitari d'Història del Món Contemporani

La Universitat engegarà també el curs vinent el nou màster universitari d'Història del Món Contemporani, que posa en valor la història com a eina d'anàlisi dels reptes del present i el futur. El nou màster parteix d'una perspectiva mundial i contemporània amb una cronologia que s'inicia amb el sorgiment de la modernitat i que arriba fins a l'actualitat. "Ens centrem en processos històrics pertinents i vius, amb talls que no responen a criteris geogràfics, sinó temàtics", explica el director del màster, el professor dels Estudis d'Arts i Humanitats Jaume Claret.

Per això, dins del ventall d'assignatures, s'inclouen qüestions com ara l'emergència climàtica, la globalització econòmica, el gènere, les noves narratives o les desigualtats, amb materials seleccionats i pertinents i un professorat especialitzat que té per objectiu oferir una perspectiva actualitzada de cada una de les matèries.

Doctorat de Societat, Cultura i Tecnologia

El doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura tanca les novetats acadèmiques oficials de la Universitat per al curs que ve. Aquest programa proporcionarà eines per analitzar les relacions complexes entre la tecnologia i la societat, comprendre els reptes clau que defineixen les societats contemporànies i contribuir a millorar-los. És un doctorat multidisciplinari a cavall entre les ciències socials i les humanitats, que engloba l'interès per les desigualtats creixents, les diverses formes de discriminació, la sostenibilitat, la innovació social i econòmica, la mobilització ciutadana i les tensions centre-perifèria en contextos culturals cada vegada més digitalitzats. N'és directora la investigadora sènior de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) Mireia Fernández Ardèvol.