Peacebuilder: intel·ligència artificial i mediació per solucionar conflictes sense arribar als jutjats

Algorismes per evitar jutjats

A diferència de les vies tradicionals, com les legals, Peacebuilder intenta que siguin les mateixes parts implicades les que arribin a un acord amb l'ajuda de la intel·ligència artificial i dels experts. El funcionament és molt senzill: les persones emplenen un formulari en línia amb el seu problema, un algorisme l'analitza comparant-lo amb milers de casos semblants per suggerir una metodologia i, si escau, es contacta amb els professionals, que convidaran l'altra part implicada i faran de mediadors.

«En la majoria de casos, amb les eines adequades es poden fer encaixar els punts de vista de cada part», explica Franco Conforti. «Moltes vegades es tracta de petits canvis, com ara començar a parlar de necessitats i no pas d'interessos. En un divorci, per exemple, un pot reclamar un vehicle de l'altre perquè el pot vendre per una gran quantitat de diners, mentre que per a la seva exparella representa el somni de tota la vida. Si tots dos entenen que el que es necessita és aquesta quantitat de diners, i no pas l'objecte, es pot començar a buscar una solució».

A més de la participació personal en la resolució del conflicte, Peacebuilder ofereix altres avantatges: ajuda les persones a desenvolupar eines per a futures discrepàncies, estalvia temps i diners, evita el desgast emocional comú dels jutjats i afavoreix que les parts compleixin els compromisos, atès que els han negociat elles mateixes.

Per augmentar el compliment dels contractes, Peacebuilder està buscant finançament per desenvolupar contractes intel·ligents (smart contracts) en cadena de blocs (blockchain) i afegir altres garanties. «La tecnologia blockchain permetria fer un seguiment públic del contracte, cosa que en promouria l'èxit», afirma Franco Conforti. «D'altra banda, si hi afegíssim algun mecanisme, com ara una fiança que només es pogués recuperar si es complís el que s'ha promès, s'oferiria una gran seguretat», conclou.