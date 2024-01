Una recerca de la UOC planteja nous models que millorin el trànsit cap a la jubilació

Amb l'increment de la qualitat de vida i el declivi poblacional en el món occidental, l'abordatge de la jubilació per part de les persones que es troben en l'última etapa laboral activa i el manteniment del sistema de pensions per part de les administracions s'han convertit en una prioritat per a la societat i els governs.

En aquest context, una recerca liderada per expertes de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, posa de manifest que, fins al moment, les iniciatives empresarials i administratives adoptades en aquest sentit es troben allunyades de les demandes que requereix aquesta etapa de la vida. «Les propostes relacionades amb el fenomen de la jubilació no troben una transferència o aplicabilitat clara i directa en els principals agents implicats, com són les persones, les organitzacions i els governs», detalla Clara Selva Olid, investigadora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i autora principal d'aquest treball, desenvolupat juntament amb les investigadores Maite Martínez-González i María Naqui Esteve.

Malgrat que hi ha una àmplia literatura científica i social sobre la jubilació, de moment no s'han desenvolupat procediments o formes de gestió que permetin avançar socialment i políticament pel que fa a la gestió del talent en aquesta nova etapa vital. «Malgrat els múltiples estudis que s'han fet en pro de mesures com la jubilació gradual, també coneguda com a progressiva o suavitzada, sense un ressò adequat en el món professional i organitzatiu, és com si aquestes no existissin», exemplifica Clara Selva.