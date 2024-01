Consells per reprogramar l'alimentació i l'activitat física després de les vacances

Fer exercicis aeròbics, exercicis musculars i estiraments per tornar a estar en forma

Habitualment, durant les vacances es disminueix la pràctica d'exercici físic. L'ansietat i l'estrès associats a la tornada de la rutina es poden reduir si s'augmenta el moviment. "Com a directrius generals, per a les persones de perfil sedentari o poc habituades a la pràctica fisicoesportiva, seria recomanable desenvolupar tres modalitats d'exercici físic. La combinació d'una mica de cadascuna d'aquestes pràctiques seria la millor recepta en aquests dies inicials", assenyala Esquius, directora del màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport de la UOC.

1. Exercici aeròbic per millorar la salut cardiorespiratòria

Caminar, trotar, córrer, anar amb bicicleta, remar (si és possible), etc. cada dia, de 20 a 30 minuts, a una intensitat lleugera o moderada. Per als menys iniciats, quan parlem d'intensitat lleugera o moderada ens referim a la que permet fer exercici físic respirant còmodament, sense ofegar-nos. No s'ha de tenir pressa per augmentar la intensitat aquests primers dies. L'exercici aeròbic és molt agraït i, si les sensacions són bones, el cos de seguida demanarà augmentar la intensitat i el temps d'execució de l'activitat. Si es parteix de la premissa de gaudir i de no patir en aquestes primeres etapes, possiblement la persona s'hi acabarà enganxant i cada dia li vindrà de gust fer una mica més d'exercici.

Per als esportistes més regulars, no hi ha ningú millor que un mateix per triar la modalitat d'exercici més adequada. Això sí, cal ser prudents amb la intensitat i la durada. Si abans de les vacances teníem un cert nivell, cal anar amb compte amb l'ansietat per recuperar la forma física ràpidament. No hi ha pressa. Per evitar qualsevol sorpresa (lesions), les intensitats lleugeres i moderades són en aquests moments les més recomanables, i amb una pràctica de 30 minuts o una hora, segons el perfil de l'atleta, n'hi ha prou. Quan s'acaba l'activitat, convé fer 10 o 15 minuts d'estiraments de tots els grups musculars.

2. Exercicis de força per millorar el fitnes muscular

Per als iniciats en el món de la força, és recomanable començar fent exercicis senzills amb càrregues lleugeres. Recomanem exercicis per a les extremitats superiors amb gomes o bandes elàstiques de baixa resistència i seleccionar exercicis que impliquin diverses articulacions i grups musculars. Si es pot, és molt recomanable fer exercicis per a les extremitats superiors amb el pes corporal. Per a les extremitats inferiors, es recomana fer esquats amb el pes corporal i baixar, com a molt, fins que les cuixes estiguin paral·leles al terra. Asseure's o aixecar-se d'un banc seria un bon exercici. Un altre bon exercici podria ser anar fent passos llargs i profunds (els anomenats lunges) o, dempeus, posar-se de puntetes.

Com a pautes generals per a aquests primers dies, és recomanable fer 3 o 4 exercicis de les extremitats superiors i 3 o 4 exercicis de les extremitats inferiors, i fer entre 1 i 3 sèries per cada exercici en funció de cadascú. No hi ha pressa. L'entrenament muscular és molt agraït i, si aquestes primeres sessions es fan bé i no se sobrecarrega en excés, el cos de seguida demanarà augmentar a poc a poc la càrrega, el nombre de repeticions i el nombre de sèries.

És recomanable triar una càrrega que permeti fer entre 8 i 15 repeticions. S'aconsella alternar un exercici d'extremitats superiors amb un altre d'extremitats inferiors. Així, la recuperació és més ràpida i es pot incrementar el treball cardiorespiratori. Es pot acabar la sessió amb un treball d'abdominals i lumbars: 2 o 3 exercicis i 1 o 3 sèries. Aquí és recomanable fer servir una bona tècnica. Quan s'acaba l'activitat, convé fer entre 10 i 15 minuts d'estiraments de tots els grups musculars.

Per als més experimentats, no hi ha ningú millor que un mateix per triar les pròpies rutines. Si s'ha entrenat durant l'estiu, cal seguir així. En el cas que hi hagi hagut una aturada, cal ser prudents amb les càrregues i les sèries.

3. Exercicis de flexibilitat o ioga

Aquesta mena d'activitats ajuden a relaxar, i sobretot a millorar, la mobilitat articular. Per als principiants, aquestes sessions requereixen personal qualificat per començar l'aprenentatge.

"La hidratació abans, durant i després de la pràctica esportiva és clau per prevenir lesions, sobretot musculars i articulars", remarca Esquius. Per aconseguir una bona hidratació, és important tenir en compte que la quantitat d'aigua perduda durant l'exercici dependrà de factors com la intensitat i la durada de l'exercici, la temperatura, la humitat i les característiques de l'ambient. "Una pèrdua d'aigua de només el 2 % del pes corporal redueix la capacitat de rendiment en un 20 o un 30 %", adverteix l'experta.