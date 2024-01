La UOC comença el curs amb noves propostes formatives personalitzables i amb una aula nova per a l'estudiantat

El curs 2021-2022 arriba amb novetats. Aquest setembre, l'estudiantat que comenci assignatures noves dels cursos professionalitzadors ho farà en una aula nova, molt potent i flexible, que permet fer un ús més eficient del mòbil, entre altres millores. A més, arrenquen els màsters oberts, una proposta formativa adaptable i personalitzable que permet triar fins a 48 crèdits ECTS d'entre els cursos, les especialitzacions i els postgraus del portafolis. Un cop superats, s'ha de fer un treball final de màster de 12 crèdits ECTS per obtenir el títol de màster obert de la UOC.

"La UOC és pionera en la formulació de propostes formatives que s'adapten a les necessitats professionals i vitals de les persones. Aquestes demandes fan referència a una formació personalitzada, acompanyada i rellevant. Això són els màsters oberts", explica Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat. Aquesta proposta, que comença aquest curs, també dona resposta a la necessitat de les organitzacions d'oferir formació especialitzada, actualitzada i híbrida als seus treballadors a fi que esdevinguin persones polivalents i adaptables.

Un mercat complex i canviant requereix processos de formació continuats. Amb tot, com afirma Fitó, "l'adaptació a les necessitats emergents, que a vegades se situen a la frontera entre disciplines, no significa començar de zero, sinó complementar el bagatge adquirit" tenint clar que "la formació que optimitza el potencial ocupador de cada persona és única". "Cal oferir la possibilitat de construir itineraris personalitzats per a un mercat que cada vegada demana perfils més versàtils i híbrids", afegeix.