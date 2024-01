La UOC obté sis excel·lents a l'U-Multirank

Sobre l'U-Multirank

L'U-Multirank proposa un enfocament multidimensional i orientat a l'usuari per a elaborar a mida de les seves necessitats una classificació internacional d'institucions d'ensenyament superior mitjançant indicadors que cobreixen cinc dimensions: ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional. Des del 2017 està finançada per la Fundació Bertelsmann, el programa Erasmus + de la Unió Europea i el Grup Santander. U-Multirank està desenvolupat i implementat per un consorci independent. Té com a socis diverses institucions entre les que cal destacar la Fundación CYD.

Des de la seva primera publicació el 2014, l’U-Multirank ha més que doblat el nombre d’universitats analitzades, que han passat de 850 a 1.945 i ha increment la cobertura territorials, que ha passat de 74 a 96 països, i inclou més de 5.000 facultats i més de 12.000 programes d’estudi de 30 àrees de coneixement. La UOC figura en aquest rànquing des de l'any 2015, coincidint amb la segona edició de la classificació.