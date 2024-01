El sector agrari, un dels sectors que registra més accidents laborals greus a Espanya

Solucions i propostes de seguretat al sector

En aquest sentit, després de la detallada anàlisi dels milers d'accidents amb catorze variables, els autors de l'estudi ofereixen diferents conclusions i línies de recerca amb l'objectiu de millorar la seguretat dels treballadors i també d'ajudar els reguladors que marquen la legislació i la normativa del sector.

Referent a això, els experts plantegen implementar plans de formació i conscienciació sobre els riscos laborals de les activitats del sector primari i sobre la necessitat d'adoptar mesures de protecció i autoprotecció tant per a persones amb poca experiència com per a personal amb una dilatada trajectòria. «La formació al llarg de la vida laboral és crucial per al treballador per seguir avaluant els riscos i protegir-se'n bé. Aquesta relaxació deguda a un excés de confiança i a una distensió de les mesures de protecció es podria corregir amb formació continuada de les empreses del sector», afegeix Baraza.

Per la seva banda, pel que fa a l'Administració, s'han d'incrementar els esforços de recerca i mesures de prevenció en aquest sector, ja que és el tercer d'Espanya en nombre d'accidents al treball. És més, segons algunes estimacions, la falta de control al sector podria estar ocultant la situació de precarietat d'alguns treballadors i treballadores, per la qual cosa aquestes xifres d'accidents laborals a l'agricultura podrien incrementar-se.

En aquest aspecte, cal tenir en compte que l'agricultura és un sector amb una importància cabdal en un món sostenible i que probablement es veurà intensificada per incrementar la seva producció, per la qual cosa l'adopció de mesures per reduir els accidents ha de ser prioritària. D'aquesta manera, la solució per al sector ha d'incorporar l'increment de la tecnologia, tecnificació de manera semblant a la formació.

«Aquestes mesures portaran a un augment de l'eficiència, però també a una necessitat més gran de formació per a l'ús d'aquesta maquinària. Si s'intensifica l'ús de maquinària però no s'imparteix la formació adequada, el resultat és l'increment de la productivitat, però a un cost de més accidentalitat greu. Per tant, veiem important adoptar mesures de sostenibilitat, eficiència i ús intensiu de maquinària, que, al seu torn, incorporin més estratègies de prevenció i formació contínua, perquè aquesta eficiència no sigui a cost de la salut laboral», conclouen els experts.

Tots aquests resultats han de ser utilitzats tant per les empreses com pels reguladors, per augmentar la seguretat de les activitats agrícoles. Això sí, aquestes conclusions només són aplicables en el cas del sector primari espanyol.

Aquesta investigació de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, de salut i benestar; 8, de treball decent i creixement econòmic, i 10, de reducció de les desigualtats.

