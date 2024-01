El Programa català de refugi de la Generalitat i la UOC s'uneixen per potenciar la cultura de l'acollida

Conveni amb les dotze universitats catalanes

L'acord entre el Departament d'Igualtat i Feminismes i la UOC converteix aquesta institució en la primera participant de l'àmbit universitari. La secretària d'Igualtats, Mireia Mata, afirma que "esperem que hi acabin sent tots els centres del sistema universitari català".

La col·laboració pretén impulsar la participació de l'estudiantat de la UOC en el Programa de mentoria. També permetrà que el voluntariat universitari del Programa d'acollida per a persones refugiades de la UOC es pugui formar específicament en mentoria d'orientació laboral i social a persones refugiades, formació impartida per la Generalitat. "No tan sols contribuïm a donar resposta a les necessitats socials, com ara facilitar l'arrelament dels col·lectius més vulnerables a la nostra societat, sinó que també facilitem al nostre estudiantat l'adquisició de competències ètiques i globals, que integrin valors com el sentit de justícia social, equitat i inclusió", remarca Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC.

L'estudiantat de la UOC es troba molt repartit pel territori i es caracteritza per tenir un recorregut acadèmic i laboral més llarg, fet que pot ajudar tant a assolir els objectius del programa com a poder donar resposta a les entitats d'acollida, independentment de la seva ubicació geogràfica.

La UOC treballa des de l'any 2015 en programes de voluntariat amb entitats socials d'arreu del país. Fins ara, més de 600 estudiants de la Universitat han participat en algun programa de voluntariat amb el tercer sector.

Amb la mirada posada en el col·lectiu afganès refugiat a Catalunya

El Departament d'Igualtat i Feminismes prepara un conveni de col·laboració amb les dotze universitats catalanes, tant públiques com privades, per desplegar un pla d'acollida per a persones refugiades que els permeti seguir els estudis universitaris al nostre país.

En concret, el conveni permetrà desplegar un curs d'extensió universitària específic per a les persones refugiades a Catalunya provinents de l'Afganistan. A banda del finançament de totes les despeses acadèmiques i administratives derivades de la subscripció al curs, el programa pilot preveu ajuts destinats a les despeses ordinàries de l'estudiantat, entre altres aspectes.