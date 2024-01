L'Acord sobre els ODS, un grup d'institucions educatives compromeses amb els reptes globals, ha publicat l'informe anual del 2021 relatiu al progrés cap als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el sector de l'educació superior. L'informe recull casos reals de bones pràctiques dutes a terme per les institucions signants. Un dels projectes de la UOC ha estat triat entre els estudis de cas.

Es tracta del projecte «Docència no presencial d'emergència», que oferia seminaris web adreçats al professorat hispanoparlant per facilitar-li l'adaptació a l'ensenyament en línia durant el confinament causat per la COVID-19. Aquesta iniciativa volia obrir i compartir coneixements per afavorir directament l'ODS 4, que se centra en l'educació de qualitat.

L'informe anual del 2021 constata que la consciència dels ODS a les universitats d'arreu del món augmenta constantment, però també creixen els reptes. L'educació de qualitat, la salut i el benestar i l'acció climàtica són els ODS que han tingut més impacte entre les institucions signants.