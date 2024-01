Captació de talent

Aquesta iniciativa representa una nova oportunitat perquè organitzacions i empreses de diferents àmbits com TMB, Damm, Grup Freixenet, Fundació Once, Adif, NTT Data, Argal, Grifols, Quirónsalud, Garrigas, Sanitas, MagmaCultura, Finsa i PwC, entre d'altres, puguin entrar en contacte amb estudiants i alumnis de la UOC, que destaquen per l'amplitud dels perfils i els graus d'experiència professional, així com per la diversitat geogràfica. En total, hi participaran més de 150 empreses, les quals podran fer entrevistes ràpides als candidats.

Enguany destaca especialment la demanda de professionals amb experiència relacionats amb l'àmbit de la informàtica, multimèdia i telecomunicacions, així com perfils vinculats a l'àmbit de l'economia i l'empresa. Així mateix, les empreses coneixen com és l'estudiant de la UOC i saben que reuneix les qualitats òptimes perquè es tracta d'un perfil amb experiència. Per tant, les empreses tenen clar quin tipus d'estudiant cerquen: una persona qualificada amb capacitat de combinar estudis i feina, amb experiència laboral prèvia.

«L'objectiu és facilitar un espai de coneixement entorn de l'ocupació i del mercat de treball on es puguin conèixer noves organitzacions, on es pugui fer networking, fer entrevistes i que pugui facilitar el contacte amb empreses, professionals i institucions de diferents àmbits», assegura Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC.

En aquest sentit, Elisenda Farràs, directora de l'Àrea d'Orientació i Carrera Professional de la UOC, afegeix que «per participar en la Fira Virtual de la UOC cal disposar d'ofertes laborals o de pràctiques actives que encaixin amb el portafolis d'estudis de la UOC». El nostre objectiu és apostar per la qualitat i la diversitat de les demandes, tenint en compte la gran dispersió geogràfica (sobretot al territori espanyol i a l'Amèrica Llatina) del nostre estudiantat i graduats i graduades.