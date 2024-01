Des de fa 25 anys, al nostre voltant hi ha persones que viuen una doble vida. Són els estudiants de la UOC, amb una vida presencial com la de qualsevol persona i una de virtual que comença quan entren per primer cop al Campus Virtual. Tenen en comú la passió per l'aprenentatge i un domini increïble del temps i de l'espai. Però… per quins motius es matriculen a la Universitat? Quins reptes tenen i quins són els seus somnis? A quins obstacles s'enfronten i com concilien la vida personal, la laboral i l'acadèmica? Com és el seu dia a dia i com imaginen el futur? Vides en línia , un documental de trenta minuts gravat entre el gener i el setembre del 2020, en plena pandèmia, permet conèixer set estudiants que, en primera persona i autoenregistrant-se, donen algunes respostes a aquestes preguntes. Obren les portes de casa seva, mostren la seva rutina i comparteixen com és el dia a dia d'un estudiant virtual, des de la relació amb el tutor fins als lliuraments de les PAC, alhora que conviuen amb la família o els amics, van a treballar o fan esport.

A la Kimia Jiménez (29 anys), estudiant del grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i programadora, li va sortir una feina a Madrid mentre estudiava a Sevilla. Va triar un estil de vida nòmada, perquè no volia perdre aquesta oportunitat ni tampoc deixar d'estudiar.

La UOC li va oferir la possibilitat d'estudiar en línia, com a l'Albert Pujol (42 anys), estudiant del màster universitari de Direcció d'Empreses (Direcció de les Organitzacions en l'Economia del Coneixement), que està convençut que l'ensenyament en línia permetrà retenir i captar talent en l'entorn rural. Gràcies a la UOC pot conciliar els estudis amb la vida familiar i laboral a Móra d'Ebre.

El Marià Llop (24 anys), estudiant del màster universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies, aprofita els trajectes en tren entre Barcelona i Figueres per preparar les PAC o llegir els materials de classe, ja que entre setmana té l'agenda plena d'activitats i de feina.

L'Ingrid Yaneth Gómez (33 anys), estudiant del grau d'Educació Social, mare de família i ferma defensora del poder dels somnis, gràcies a la UOC se sent més a prop del seu somni: treballar en una presó ajudant les dones.

L'Andrés Montaner (27 anys), estudiant del màster universitari de Salut Digital (E-health) i resident de cirurgia general, també va triar els estudis amb el desig d'ajudar la gent, i està convençut que a poc a poc els professionals de la salut van incorporant les eines digitals en el seu dia a dia.

L'Alkim Erol (33 anys), becada del doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement, adora investigar i ser creativa, i espera fer pel·lícules algun dia.

Al Jordi Recolons (53 anys), director de comptes resident a Sevilla i estudiant del grau de Dret, la vida li ha demostrat que la formació és una necessitat bàsica i que cal reciclar-se constantment, i per això continua estudiant.

Tots ells i elles són els protagonistes d'aquest documental trilingüe —català, castellà i anglès— que els segueix durant un semestre, posant el focus en etapes comunes de la seva vida d'estudiants, com ara la tria d'assignatures, el començament del curs, el lliurament de les PAC o els exàmens i les proves de validació. La crida de participants es va fer mitjançant el butlletí d'estudiants i s'hi van presentar més de 70 persones. La selecció de l'alumnat participant es va fer tenint en compte que s'hi volien representar diferents perfils d'edat, de professió, d'estudis, de situació familiar i d'origen geogràfic per tal de mostrar la varietat de l'estudiantat de la UOC.

S'hi tracten temes com ara la virtualitat, la gestió del temps, l'acompanyament docent i la satisfacció d'aprendre al llarg de la vida, que permeten acostar-se a la metodologia de la UOC, entendre què significa ser estudiant en línia i també veure l'esforç de tots ells i totes elles i el valor afegit a les seves vides, tant familiars com professionals. Per exemple, els permet conciliar la feina amb la família i trobar espais compartits amb fills i parelles.

Vides en línia neix en el marc de la celebració dels 25 anys de la UOC.