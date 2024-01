Cinc claus per treure tot el profit del model



Tots dos especialistes proposen cinc claus per treure tot el profit del model híbrid de treball, cada vegada més instaurat en empreses d'arreu del món.

1- Planifica bé el temps, tant la setmana com el dia. "Has d'interpretar amb claredat les tasques que seran prioritàries en el treball presencial i en el treball remot", explica Fernández Jaria, a la qual cosa Baleriola afegeix que també cal "adaptar" les funcions laborals al "context personal, familiar i de la llar" sent "realista". En tots dos camps, assenyalen l'un i l'altre, hi ha d'haver certes "rutines" per poder treure el màxim profit de la situació.

2- No caiguis en el sentiment de culpa. Tots dos especialistes adverteixen que és possible que el treballador senti que, si és fora de l'oficina, ha d'estar disponible "cada dia de la setmana a qualsevol hora". Però, remarca Baleriola, "igual que no es fa en el treball presencial, tampoc no es fa en el remot". El docent dels Estudis d'Economia i Empresa també insisteix a no sucumbir a l'error "greu" d'estar "hiperconnectat" quan es teletreballa: "Centra't en el que tens programat fer i, si et sobra temps, compensa-ho en positiu, augmenta el temps lliure… T'ho mereixes!"

3- Dissenya un bon espai de treball a casa i mou-te! Per poder estar certs dies o setmanes a casa és fonamental disposar d'equips adaptats, tant informàtics com de mobiliari, destaquen ambdós professors. L'àrea de treball ha de ser "agradable, ordenada, ventilada, un espai que et convidi a entrar i que et faci sentir bé", defineix Fernández Jaria, que ho relaciona amb la millora en la concentració a l'hora de treballar. Però l'expert en psicosociologia laboral també recorda que és fonamental no estar permanentment asseguts davant la pantalla. "Igual que fem un cafè ràpid amb un company a l'oficina, és important desconnectar un moment en el teletreball", proposa.

4- No esperis els mateixos resultats. L'especialista dels Estudis d'Economia i Empresa assegura que cada entorn de treball té "avantatges i inconvenients", de manera que els resultats no seran els mateixos i és important ser "flexible" pel que fa a les expectatives. "Quan ets a l'oficina, programa i prioritza el treball col·laboratiu, potencia les relacions per afavorir la creativitat i, quan treballis en remot, centra't en el treball individual", resumeix.

5- Diferencia els diferents tipus de tasques. Segons els especialistes, el treballador ha de ser conscient de les diferències en les tasques que ha de fer tant al llarg del dia com en els diferents espais de treball. Així, explica Baleriola, s’ha de separar el treball "important" de l'"emergent", el que sorgeix de sobte i que, diu, cal avaluar si s'ha d'anteposar o esperar a acabar el que es duu a terme llavors. Fernández Jaria també parla d'adaptar "els blocs de tasques al cronotip" de cada persona i sempre prioritzar les tasques roca, que són "les importants, les que marquen la diferència i no es poden canviar dins de la programació diària". "Les primeres hores de la jornada laboral marquen la diferència en la productivitat", conclou.