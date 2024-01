La innovació social necessita les competències interpersonals

Per identificar les habilitats implicades en el procés de canvi, l'estudi ha analitzat les habilitats considerades com a «dures», que s'acrediten mitjançant titulacions específiques, i les considerades com a «toves», vinculades als valors i les actituds i requerides a escala individual. El projecte també ha estudiat els factors de les organitzacions per promoure la innovació social i digital inclusiva. Globalment, la mostra d'estudi aglutina 366 participants d'11 regions i 7 països de la UE.

Entre les principals habilitats toves identificades com a necessàries per fomentar la innovació social digital, Arroyo destaca habilitats interpersonals com l'empatia, la gestió de les relacions i els conflictes socials, el treball en equip i les habilitats comunicatives, i també l'autoconfiança en les capacitats pròpies, el compromís ètic individual i l'adaptabilitat per treballar amb persones amb punts de vista i enfocaments diferents.

Pel que fa a les habilitats dures, la investigadora subratlla les habilitats per gestionar i analitzar adequadament les dades i la informació per entendre el context social i identificar les necessitats socials. A més, els descobriments de l'estudi mostren la importància de les habilitats interdisciplinàries i la necessitat de combinar perspectives i capacitats de diferents sectors i camps del coneixement, és a dir, perspectives sociohumanístiques i tecnològiques.

Per a la UE, la innovació social consisteix a trobar noves maneres de satisfer les necessitats socials que no estan adequadament cobertes pel mercat o el sector públic. Aquesta innovació també ha d'afavorir els canvis de comportament necessaris per resoldre els grans reptes de la societat, capacitant la ciutadania i generant noves relacions i models de col·laboració.

La innovació social va ser l'objecte principal del passat VI Transfer Webinar, organitzat pel grup de recerca GenTIC de la UOC en el marc de +RESILIENT. L'objectiu d'aquest seminari era transferir el coneixement generat pel projecte sobre temes com el potencial de les eines digitals per fomentar la innovació social; com es pot donar suport a la participació i la implicació en els processos d'innovació social, la innovació social i el turisme, i les lliçons apreses sobre el paper dels poders públics en la promoció de la innovació social i les organitzacions amb alta vocació i capacitat de resposta social.

L'equip de recerca ha analitzat els resultats globals del projecte europeu en relació amb els debats actuals sobre el futur del treball i els factors organitzatius necessaris per generar innovació social digital sostenible. «+RESILIENT no solament ha atès les habilitats requerides per a la innovació social digital, sinó que també ha explorat com tenir la capacitat de mobilitzar-les», afirma Arroyo.