Un emprenedor de 27 anys que no posa límits als seus interessos acadèmics i professionals. Jordi Vall va començar la seva relació amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) cursant el grau d'Humanitats, que està a punt d'acabar, i completant el màster universitari d'Advocacia. A més, actualment té a l'horitzó la doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses.

A tota aquesta empenta formativa cal sumar-hi que és un dels impulsors de l'empresa emergent Opground, finalista del programa anual d'emprenedoria de la Universitat, l'SpinUOC, coordinat per Hubbik. Aquest projecte tecnològic ha estat una de les iniciatives emprenedores que han format part de l'estand de la institució del recent 4 Years From Now (4YFN), la fira per a empreses emergents tecnològiques del Mobile World Congress.

Per què vas decidir endinsar-te en el món de l'emprenedoria?

Sempre m'havia interessat el món start-up, però just en acabar la universitat vaig moure'm a una empresa amb un pla de carrera molt interessant i no vaig focalitzar-me a emprendre. Però un dia va venir l'Eduard, el meu soci i conseller delegat d'Opground, amb una idea que al meu cap tenia tot el sentit del món. Vam començar a treballar-hi junts i, amb el Marcel, l'altre fundador i cap de tecnologia, tot va anar rodant fins que es va arribar a un punt de tot o res. El 2019 em vaig adonar que era l'hora d'endinsar-m'hi i vaig fer el salt a Opground, gràcies al suport de l'equip.

Tens 27 anys i el teu soci Eduard, 29. Quins són els avantatges i els inconvenients que heu trobat per emprendre a la vostra edat?

Penso que quan ets jove et pots permetre fallar perquè no hi ha ningú que depengui de tu. En el meu cas, l'aposta podia ser total. Els tres fundadors vam estar un temps sense sou, invertint a Opground bona part del que havíem pogut estalviar, i ens la vam jugar.

Agraeixo que fos així. Crec que, essent joves, amb ganes i motivació, si tinguéssim un suport econòmic darrere que ens permetés errar o no esforçar-nos tant, seria diferent, perquè podríem pensar que, si ens han ajudat un cop, segur que en el projecte següent també ho faran. En el nostre cas va ser més aviat una aposta que, si no acabava d'arrancar els primers anys, no ens permetia fer cap altre projecte, perquè no tindríem manera de finançar-lo.

A més, el nostre gran repte pel fet de ser joves és l'obligació d'aprendre molt de pressa, sobre la marxa, mil coses que no havíem previst mai.

Heu impulsat la tecnologia d'Opground. Què té d'especial respecte d'altres plataformes per a la selecció de personal?

És un canvi en la manera de fer la selecció de personal que vol superar els processos llargs i repetitius. Hem desenvolupat una tecnologia basada en intel·ligència artificial que connecta empreses i emprenedors amb talent IT —acrònim de tecnologies de la informació— partint de la mateixa informació, tal com ho farien les persones en les primeres entrevistes, però en menys de cinc minuts.

No som ni una agència de contractació, ni un programari per preseleccionar candidats, ni una borsa de treball, sinó una eina que personalitza el procés i el simplifica per a totes dues parts, abordant-lo en pocs minuts, quan a les empreses pot arribar a tardar fins a un mes.

Alhora, a través de la tecnologia, els professionals poden rebre propostes personalitzades d'empreses que encaixen amb els seus interessos, expectatives i projeccions, quan ja els han triat per a la fase final del procés de selecció.

Heu estat finalistes del passat SpinUOC, un programa d'emprenedoria de la Universitat. Quina valoració feu d'aquesta experiència?

Va ser un gran reconeixement a tota la feina feta des que vam arrancar. Ser seleccionats per participar-hi, amb la quantitat de talent i projectes que hi havia dins l'ecosistema de la UOC, va ser una sensació única. I, a part de valorar molt la preparació i la mentoria prèvies, també estem molt satisfets per la visibilitat que la Universitat ens està donant, que és molt important per fer-nos un lloc en un mercat molt competitiu. Agraïm molt el compromís de la UOC amb nosaltres.

Sou una de les vuit empreses emergents i empreses derivades que han format part de l'estand de la UOC al 4YFN. Què ha significat per a Opground poder participar d'aquesta manera en el Mobile World Congress?

Anar de bracet de la UOC al 4YFN ha estat una experiència molt enriquidora i positiva per al projecte. Que la Universitat ens hagi acompanyat ha aportat més credibilitat al nostre projecte, ja que és una institució que promou decididament la innovació, que ha validat la nostra proposta i que ens ha estat donant suport en aquesta aventura. Així mateix, més enllà de fer-hi contactes, conèixer altres projectes, possibles col·laboradors, nous clients i inversors, l'esdeveniment ens ha permès trobar-nos cara a cara amb professionals de l'ecosistema amb qui ja comencem a tenir relació.

Com valoreu, a trets generals, el suport a l'emprenedoria que us ofereix la UOC a través de Hubbik?

El valorem molt positivament. Vam entrar a Hubbik fa cosa d'un any i mig, just quan acabàvem de llançar el producte oficialment al mercat, després de mesos de desenvolupament tecnològic, i va ser una experiència fantàstica. Des d'aquesta plataforma hem tingut a l'abast formacions, consells i mentoria amb experts, espais per compartir amb altres emprenedors, recursos per estar al dia, etc. L'acompanyament de la UOC, a través de Hubbik, ha estat una de les sorts que hem tingut amb Opground.

Has estudiat el màster universitari d'Advocacia i ara estàs acabant el grau d'Humanitats a la UOC. Com ha estat per a tu aquesta experiència formativa?

A tothom que sent el cuquet de continuar estudiant sempre li recomano la UOC. La flexibilitat que t'ofereix, la gran quantitat de recursos que et dona per aprofundir en els temes d'interès, el format d'avaluació, l'atenció dels tutors i tutores i del professorat, entre d'altres, la fan perfectament compatible amb qualsevol mena d'activitat.

Vaig començar el grau d'Humanitats mentre feia tercer del doble grau d'Economia i Dret a la Universitat Pompeu Fabra i treballava a jornada completa de cambrer. L'adaptabilitat de la UOC ho va fer tot molt fàcil. Sempre hi ha estones per treure temps per al que t'agrada i, amb la UOC, organitzar-ho tot per continuar és molt senzill. Així, tenia claríssim que volia fer el màster universitari d'Advocacia, però, com que ja treballava en el món de l'empresa, hauria estat impossible compaginar-ho amb una universitat presencial. Tanmateix, amb la UOC era factible.

La teva tria mostra interessos complementaris, però també diferents. Quins àmbits són els que t'atrauen més professionalment i en els quals et voldries centrar en un futur?

M'agradaria aprendre moltes coses. No necessàriament les he de fer servir després en un futur directament. De moment, començar la doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses a la UOC és una prioritat. Fa temps que ho volia fer, però ara, dins una empresa enfocada en tecnologies innovadores i envoltat d'un talent tecnològic de moltíssim nivell, crec que és el moment. A més, vull continuar la meva formació en humanitats, concretament en filosofia. I a molt llarg termini, no ho sé. Sempre he volgut estudiar medicina, així que no se sap mai!

