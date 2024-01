Els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han impulsat els premis internacionals Equit@T de vídeo en l'àmbit de gènere i tecnologia. El guardó, dividit en quatre modalitats, està dirigit a escolars i adults amb l'objectiu d'encoratjar les dones a fer estudis de l'àmbit STEM (acrònim en anglès de science, technology, engineering and mathematics). El premi és finançat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), amb la seva convocatòria d'ajuts per al foment de la cultura científica a Catalunya, i s'alinea amb el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, que se celebra cada 11 de febrer.

Al premi s'hi podran presentar vídeos d'entre trenta segons i dos minuts de durada. Hi ha una categoria adreçada a estudiants, amb tres modalitats, i una altra a adults, amb una modalitat. Les peces poden ser en català, castellà, basc o gallec, tret d'una modalitat per a estudiants, dedicada exclusivament a treballs en català.

Pel que fa a les modalitats per a l'estudiantat, d'una banda, els estudiants de secundària obligatòria o batxillerat poden presentar una peça audiovisual concebuda per ser compartida en xarxes socials com TikTok o als reels d'Instagram. Una segona modalitat consisteix en el fet que noies de secundària obligatòria o batxillerat facin un vídeo de divulgació científica, d'un màxim de dos minuts i concebut per ser compartit a les xarxes socials, en què expliquin un concepte cientificotècnic. A més, hi ha una tercera modalitat que premiarà, juntament amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), un vídeo en català de divulgació científica fet per noies de secundària o batxillerat.

Els treballs es poden presentar des del 28 d’abril, Dia de les Nenes en les TIC, fins al 15 de novembre. Els vídeos guardonats seran premiats amb 1.000 euros cadascun: en el cas dels tres premis per a escolars, hauran de ser destinats a material tecnològic per als centres dels estudiants guanyadors.

Daniel Riera, director dels EIMT e investigador del grup Internet Computing & Systems Optimization (ICSO), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), destaca la necessitat d'iniciatives com aquest premi, perquè "els estudis científics evidencien que és durant l'adolescència quan desapareix l'interès que nenes i joves han mostrat per les carreres cientificotècniques". Riera explica que "s'han detectat moltes causes" que provoquen aquest fet, entre les quals hi ha "la manca de referents, els comentaris negatius que els arriben de les persones que les envolten o més autoexigència per part de les noies, que fa que creguin que són pitjors en ciències, quan realment són millors", indica.

És per això, afegeix el director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, que "hi ha un moment en què les vocacions STEM en noies cauen en picat". Riera apunta que "es fan moltes accions per treballar cadascuna d'aquestes causes", i subratlla que el premi Equit@T "pretén fer reflexionar tant infants com joves sobre aquest tema, fer-los conscients que són lliures i competents per estudiar el que els agradi més". Així mateix, "també volem crear un canal perquè els joves que estan en el moment de l'elecció parlin amb els infants i els expliquin de primera mà el problema".