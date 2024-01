El mòbil i la interacció amb els autors a les xarxes

"Llegim més que mai i a qualsevol lloc gràcies al telèfon mòbil", assenyala Teresa Iribarren, qui reflexiona sobre aquesta qüestió a la publicació d’accés obert Revista de Biblioteconomia i Documentació. La. La professora de la UOC es refereix a tota mena de textos, des de whatsapps en continguts de xarxes socials fins a llibres en paper, que continua essent el format preferit per als llibres. "Tot és lectura, però canvia la manera en què la practiquem", adverteix l'experta.

La lectura digital és multicanal i discontínua. "La podem interrompre per ampliar informació sobre una qüestió concreta, per exemple", explica Iribarren. "També ens permet interaccionar amb l'autor o amb altres lectors", afegeix, per exemple en xarxes socials com a Twitter. Aquestes noves pràctiques de lectura exigeixen cada vegada més accessibilitat i interactivitat. Contràriament, la professora indica que la lectura en paper és "aïllada i unidireccional, la qual cosa propicia una experiència lectora més immersiva, sense distraccions".

Les institucions i les indústries vinculades amb el llibre i la promoció de la lectura s'han d'adaptar a aquest nou paradigma originat per la lectura digital. "Les noves pràctiques de consum cultural a internet, i més en concret, la lectura digital, tenen conseqüències culturals i econòmiques d'abast enorme", assegura la investigadora de la UOC. Per justificar aquesta afirmació, Iribarren posa en relleu tres fenòmens recents, impulsats en bona mesura pel context derivat de la pandèmia: el creixement de préstec digital de textos literaris a les biblioteques públiques, l'eclosió de l'audiollibre i el naixement de noves llibreries tradicionals.