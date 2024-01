El Comitè Català de l'ACNUR col·labora amb el Programa d'acollida per a persones refugiades de la UOC

Sobre el Programa d'acollida per a persones refugiades

El Programa d'acollida per a persones refugiades de la UOC, iniciat l'any 2016, aborda la problemàtica que viuen les persones refugiades en matèria d'accés a l'educació superior universitària. La Universitat col·labora amb diverses entitats i associacions socials per desplegar un programa de beques per a persones refugiades, sol·licitants d'asil i apàtrides, així com per impulsar accions de sensibilització de la comunitat universitària en relació amb el refugi i l'asil.