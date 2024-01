"Quan hi ha un problema de dolor persistent és important, per minimitzar el dany sobre la vida de la persona, que aprengui a viure-hi, centrant-se a aconseguir els seus objectius vitals malgrat la presència de dolor", explica Rubén Nieto, investigador de l'eHealth Lab —grup col·laborador de l'eHealth Center—, especialista en dolor persistent i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Un dels reptes que planteja el dolor persistent (o crònic) és la dificultat que presenta la seva avaluació, atès que és una sensació subjectiva i personal que està determinada per factors psicològics i socials, a més de fisiològics. L'avaluació dels diferents aspectes psicològics relacionats amb l'experiència del dolor habitualment es fa amb instruments d'autoinforme (qüestionaris), amb els quals la persona informa sobre la seva experiència. "Malauradament, en el nostre context, no existeixen gaires mesures per avaluar aquests aspectes. Disposar d'aquests instruments és fonamental tant en l'àmbit clínic com de recerca, perquè només si es disposa de mesures vàlides i fiables podem acostar-nos a l'experiència de dolor de la persona i dissenyar intervencions que li puguin ser útils", explica Nieto.

En aquest sentit, un grup d'experts de diferents institucions —UOC, Universitat Autònoma de Barcelona, i Parc Sanitari Sant Joan de Déu— porta a terme un projecte que té com a objectiu analitzar dos instruments d'avaluació per mesurar un aspecte que se sap que és determinant per explicar per què algunes persones, malgrat el dolor crònic, poden tenir una vida més plena i funcional: la flexibilitat psicològica.

"La flexibilitat psicològica fa referència a un conjunt d'habilitats mentals que permeten a les persones mantenir una actitud i una conducta centrades en els valors, és a dir, orientada a cuidar del que un percep com a important en la vida. Aquestes habilitats poden ajudar a afrontar el dolor persistent”, explica Juan Vicente Luciano, impulsor del projecte i professor del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per avaluar aquest aspecte fonamental hi ha dos instruments que s'han desenvolupat a escala internacional, el Psy-Flex i el Multidimensional Psychological Flexibility Inventory (MPFI). A través d'aquest projecte es vol estudiar la validesa de tots dos instruments en la població en el nostre context cultural.