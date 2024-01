Visita real complementada amb tecnologia virtual

En aquest treball s'utilitzen sistemes de realitat augmentada i de realitat virtual, i també altres elements audiovisuals, com els vídeos en 360°. Tot això, amb l'objectiu d'oferir a l'usuari una experiència més completa tant en la visita real com en la visita virtual i comparar els efectes de cadascuna en l'experiència del visitant. "Aquest tipus de tecnologies estan dissenyades per visualitzar i interactuar amb diferents objectes generats per computador superposats al món real, la qual cosa ens permet analitzar certs processos cognitius i comportaments que es produeixen en els visitants", apunta Álvaro Pastor, professor col·laborador de la UOC, que investiga aquest àmbit en el seu projecte de tesi doctoral, dirigida per Bourdin i adscrita al programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes.

Els investigadors han posat en marxa uns sistemes i models propis dissenyats específicament per a aquesta recerca. "En aquest estudi emprem la realitat virtual i la realitat augmentada. Són desenvolupaments propis específics per al projecte, aptes tant per captar la realitat en vídeo 360 com per restituir-la posteriorment en un casc", detalla el doctorand, que assenyala que també s'ha implementat una aplicació de realitat augmentada per al recorregut in situ.

"L'experimentació es duu a terme gràcies a la col·laboració de persones voluntàries que vulguin participar en sessions individuals, cada dissabte fins a finals d'abril al CaixaForum de Barcelona", destaquen els investigadors. Així, és possible inscriure's com a voluntari o voluntària en aquesta pàgina.

"Les persones voluntàries podran visitar l'edifici del museu fent servir la realitat augmentada o la realitat virtual, en funció de la condició que se'ls assigni, amb l'objectiu d'avaluar les seves percepcions i certs processos cognitius", detalla Pastor, el treball del qual ha rebut finançament per a projectes d'experimentació i innovació de l'Institut de Cultura de Barcelona.

En els últims anys, la realitat augmentada s'ha convertit en un reclam aplicat a diferents museus amb el propòsit d'afegir continguts virtuals a peces del món físic. Així, els visitants poden obtenir més informació quan assisteixen a diverses exposicions o beneficiar-se dels coneixements d'experts.