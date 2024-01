La Universitat desplega diverses accions i mesures de suport a la comunitat ucraïnesa de la UOC

Arran de la situació provocada per la invasió militar del govern rus a Ucraïna, la UOC ha impulsat diverses mesures de suport als membres de la comunitat UOC afectats. D'una banda, s'ha contactat amb totes les persones amb residència o nacionalitat ucraïnesa per expressar-los el suport i la solidaritat de la Universitat, i també per posar de manifest la repulsa a la guerra i apel·lar a la via del diàleg, la convivència pacífica i la no-violència per resoldre el conflicte i frenar l'escalada bèl·lica.

D'altra banda, des de la UOC s'ha activat un protocol per atendre amb agilitat qualsevol petició relacionada amb la situació a Ucraïna, i l'equip de tutors i tutores que treballen amb persones amb nacionalitat o residència ucraïnesa estan en prealerta per poder fer un seguiment més estret de cada situació.

Així mateix, s'ha contactat amb diverses persones refugiades procedents del país que viuen aquí, estudien a la UOC i formen o han format part del Programa d'acollida per a persones refugiades per conèixer la seva situació. Aquest programa facilita l'accés a les persones que són perseguides al seu país d'origen per motius ideològics, culturals, religiosos, ètnics, d'orientació sexual, d'identitat de gènere o que han hagut de fugir per conflictes armats i violència.

Aquest curs 2021-2022, la UOC té 141 estudiants i una professora col·laboradora de nacionalitat ucraïnesa residents a l'Estat espanyol, i set estudiants més residents a Ucraïna. Entre el col·lectiu alumni, hi ha una quarantena de graduats i graduades de nacionalitat ucraïnesa.