La privadesa dels usuaris, vital durant un conflicte bèl·lic

En la situació actual, en un conflicte com el que s'està vivint a Ucraïna, és molt important la privacitat dels usuaris d'aquestes xarxes, segons l'expert de la UOC, tal com va demostrar l' escàndol de Facebook i Cambridge Analytica , que va revelar que s'havia utilitzat informació bolcada en xarxes amb finalitats propagandístiques. Aquell ús il·lícit de la informació privada d'usuaris de Facebook va acabar influint en les eleccions que van donar la victòria a Trump.

Per tant, blindar les dades dels xats és essencial durant un període bèl·lic, perquè "el que per a qualsevol servei d'intel·ligència pot ser evident no ho és per a un usuari mitjà de missatgeria instantània, que deixa constantment un rastre d'ell mateix en aquestes aplicacions", insisteix Berga. "La gent d'Ucraïna està enviant postals als seus veïns de país, però els missatges passen per bústies de Rússia. Això és tremendament controvertit, i més en l'estat vulnerable en què es troba el país", afegeix.

L'alternativa: aplicacions de codi obert i dades encriptades

"L'estratègia de Telegram ha estat tenir tota la informació al núvol, i la de WhatsApp, guardar metadades històriques dels usuaris", comenta Berga. Per tant, i atenent l'estat de guerra en què es troba un país occidental, cal plantejar-se quina aplicació hauríem d'utilitzar perquè ens mantingui més protegits davant de qualsevol contingència. El professor aposta per "aplicacions com ara Signal per dos motius: és lliure i de codi obert, cosa que implica que no hi ha interessos comercials, i posa un èmfasi especial en la privadesa i la seguretat". Mentre que de l'ús de WhatsApp se'n poden extreure nombroses metadades, de Signal només se'n pot saber quin dia es va donar d'alta l'usuari a l'aplicació i quan la va obrir per última vegada.

La Fundació Signal , sota la qual es troba l'aplicació de missatgeria del mateix nom, va ser erigida per Brian Acton, el creador de WhatsApp: "Quan Brian Acton es va adonar que havia fet una barbaritat en vendre WhatsApp a Zuckerberg, qui volia enfortir un Facebook ja envellit i va convertir l'aplicació en una fàbrica de dades per vendre a tercers, el fundador de l'aplicació de missatgeria instantània es va decidir alinear amb un especialista i promoure des de dins Signal, que és com WhatsApp però amb un matís: no és una empresa, sinó una fundació sense ànim de lucre, la qual cosa que evita que es trafiqui amb dades", explica Quelic Berga.

Fa un any, Signal tenia 50 milions d'usuaris, mentre que Telegram ja passa dels 500 i WhatsApp supera els 1.600. "Signal encara és lluny dels seus competidors, però Brian Acton sabia que era essencial crear un programa en què la seguretat fos el més important després de la seva ensopegada amb WhatsApp, que va desenvolupar el 2009 amb un ucraïnès: Jan Koum", conclou Berga.