Amb l'avanç de la digitalització de la societat, la ciberdelinqüència és cada vegada més freqüent. Una recerca del grup Victimologia i Criminalitat en la Societat de la Informació (VICRIM) de la UOC ha estudiat la prevalença dels ciberdelictes en un grup d'estudiants universitaris i ha comparat aquestes dades amb la seva experiència prèvia de victimització en el món fora de línia. Els resultats, publicats a la revista Social Sciences, mostren que un 73,7 % de les persones enquestades van manifestar haver patit algun tipus de ciberdelicte. A més, els investigadors també han detectat que el risc de patir aquestes situacions en el món virtual és més alt en persones que ja han experimentat altres tipus de victimització, especialment durant la infància.

"L'estudi aporta una visió de la ciberdelinqüència com un fenomen que no pot ser examinat de manera aïllada d'altres fets socials que hi estan relacionats. Les persones que experimenten victimització al ciberespai també pateixen altres experiències adverses que hi estan relacionades, i ens interessa tenir-ne una visió global i no segmentada per poder millorar la prevenció i la resposta als problemes", explica Josep M. Tamarit, catedràtic de Dret Penal dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i investigador principal del VICRIM.

La recerca, publicada en accés obert, s'ha basat en una enquesta a 749 estudiants universitaris, que s'han analitzat mitjançant un estudi de classes latents, una metodologia que serveix per detectar els diferents patrons existents pel que fa al risc de victimització en línia. "Hem trobat que el risc de patir ciberdelictes no es distribueix de manera equilibrada en la població. Això ja ho sabíem, però l'estudi ens ha aportat un coneixement més profund: hi ha diversos patrons de victimització i el risc no depèn només de la manera com les persones fan ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), sinó que també està relacionat amb altres experiències vitals", destaca Josep M. Tamarit.