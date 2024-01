Un camp d'estudi per ampliar

L'estudi es va elaborar amb 32 participants —16 alumnes d'un curs d'espanyol de nivell intermedi de la Universitat de Dalhousie, al Canadà, i 16 d'un curs d'anglès avançat de la UOC— que van participar a través de Skype en intercanvis en parelles que es van gravar per analitzar-se posteriorment. Els intercanvis es feien en tàndem, és a dir, entre persones natives de cada llengua.

Aquests resultats poden servir per millorar les activitats, però només són l'inici en un camp d'estudi que s'ha de continuar ampliant. "Amb la pandèmia hem vist que moltes de les formes d'aprenentatge d'idiomes mitjançant l'ús de la tecnologia són aquí per quedar-se", afirma Canals. "Per això, crec que s'hauria de continuar investigant com podem integrar amb eficàcia les tasques o activitats d'aprenentatge en aquests contextos. Necessitem estudis empírics basats en evidències que demostrin que la tecnologia o la virtualitat s'estan utilitzant de manera efectiva amb la integració d'activitats d'aprenentatge o tasques autèntiques, significatives i amb un objectiu clar", conclou la investigadora.

Article relacionat

Laia Canals, The role of the language of interaction and translanguaging on attention to interactional feedback in virtual exchanges, System, volum 105, 2022 https://doi.org/10.1016/j.system.2022.102721

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat .

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.