Una de cada tres dones d'arreu del món ha patit violència física o sexual per part de la seva parella o violència sexual per part de tercers en algun moment de la seva vida, segons estimacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La gran magnitud d'aquest problema fa que sigui una temàtica recurrent en la literatura, on es plasma de manera explícita o de manera molt subtil i, fins i tot, inconscient. En el primer grup destaquen obres com Càmfora, de l'escriptora trempolina Maria Barbal, o Dona al punt zero, de l'egípcia Nawal El Saadawi. En el segon hi ha tota mena d'obres, des de clàssics fins a literatura contemporània, a causa de la quotidianitat secular d'aquesta realitat.

Amb l'objectiu de dotar l'estudiantat d'eines i fonaments teòrics per analitzar correctament la literatura sobre violències contra les dones, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha iniciat el procés de redacció d'una guia per a l'elaboració de treballs de final de grau (TFG) i treballs de final de màster (TFM) sobre violències contra les dones (físiques, psíquiques, estructurals i simbòliques) en l'àmbit dels estudis literaris i editorials. La guia ha aconseguit un dels ajuts destinats a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere que atorga l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), de la Generalitat de Catalunya.

"L'actual onada feminista ha incentivat l'interès per fer TFG i TFM sobre les violències contra les dones, però hem identificat que els estudiants tenen problemes per abordar aquesta temàtica perquè tradicionalment no s'han dut a terme anàlisis de les obres literàries posant el focus en la violència masclista", explica Teresa Iribarren, investigadora responsable del projecte. "Amb la guia, els estudiants aprendran a identificar els diferents tipus de violències masclistes; també els ajudarà a ser rigorosos en l'ús de la terminologia i els conceptes, i els ensenyarà a no desviar-se del tema que els ocupa amb anàlisis que no venen al cas", afegeix la professora del màster d'Edició Digital de la UOC i directora del grup de recerca Literatura Catalana, Món Editorial i Societat (LiCMES).

La guia, que disposarà d'una versió en català i una en castellà, serà publicada els pròxims mesos per l'editorial italiana Ca' Foscari. El contingut serà accessible en obert, fet que permetrà que en pugui fer ús tota la comunitat acadèmica, més enllà de la UOC. Només a la UOC, s'implementarà en cinc programes que imparteixen assignatures de literatura: el grau de Llengua i Literatura Catalanes; el grau d'Humanitats; el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC, UVic-UCC); el màster universitari d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies, i el màster d'Edició Digital. En conjunt, serà difosa mitjançant els tutors entre 2.500 estudiants nacionals i internacionals i més de 150 docents.