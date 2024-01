Oberta la convocatòria de beques per a la transformació digital de les institucions d'ensenyament superior d'Iberoamèrica

No hi ha cap mena de dubte que la pandèmia ha obligat les institucions educatives a accelerar el procés de transformació digital, cosa que implica no solament un canvi en els plans d'estudis i malles curriculars o en els processos administratius, sinó també un procés d'adaptació i de formació del professorat davant de les noves tecnologies i les transformacions que comporta. Les xifres ho demostren: entorn del 60 % del personal docent llatinoamericà indica tenir la necessitat de fer més activitats de desenvolupament professional en matèria de competències TIC per a l'ensenyament. Compromesa amb la transformació digital de l'educació i amb més de 25 anys d'experiència en l'ensenyament superior en línia de qualitat, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha obert una nova convocatòria de beques per a docents i personal de gestió d'Iberoamèrica perquè s'hi presentin institucions educatives.

Amb l'objectiu d'acompanyar les universitats en el procés de transformació digital, les beques s'atorgaran a un màxim de deu universitats d'ensenyament superior d'Iberoamèrica. Cadascuna de les institucions seleccionades rebrà trenta beques adreçades al personal docent i als professionals de gestió de les seves institucions, que es beneficiaran del 45 % de l'import de la matrícula en els diferents programes professionalitzadors dels àmbits d'educació i les TIC, i l'assegurament de la qualitat que formen part de l'oferta.

Els programes s'iniciaran l'octubre del 2022, seran 100 % en línia i tindran una durada de cinc a deu setmanes, segons el programa. Gemma Xarles Jubany, directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació de la UOC, afirma que "aquestes beques són una aposta de la UOC per compartir el nostre coneixement i la nostra experiència en l'educació en línia de qualitat amb les institucions iberoamericanes que vulguin aprofundir en la transformació digital. Sabem que la formació dels equips docents i de gestió és clau per a aquesta transformació i amb aquestes beques volem facilitar-la".

Les beques s'atorgaran a universitats o institucions educatives, públiques o privades, constituïdes en un país iberoamericà (Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanya, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguai o Veneçuela). A més, cal que la institució beneficiària tingui com a objectiu la transformació digital i garanteixi la paritat de gènere en l'assignació de les ajudes entre el personal de la institució.

Els programes inclosos en aquesta convocatòria són els següents:

Disseny per a l'aprenentatge amb el suport de les TIC. Nivell inicial.

Disseny per a l'aprenentatge amb el suport de les TIC. Nivell avançat.

Avaluació per a l'aprenentatge amb el suport de les TIC. Nivell inicial.

Avaluació per a l'aprenentatge amb el suport de les TIC. Nivell avançat.

Docència en línia. Nivell inicial.

Docència en línia. Nivell avançat.

Models de qualitat de l'e-learning: cap a l'acceptació de l'e-learning com a enfocament formatiu en les cultures institucionals de les IES.

Construir cultures de qualitat de l'e-learning: instruments i pràctiques d'avaluació.

Qualitat de l'e-learning i innovació tecnològica: un procés en desenvolupament continu.

La UOC, pionera en e-learning i transformació digital educativa

La Universitat Oberta de Catalunya és la primera universitat nativa digital del món i fa més de 25 anys que facilita l'accés a l'educació al llarg de la vida mitjançant una metodologia en línia (online) de qualitat .