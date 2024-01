La campanya " Donants de veu ", impulsada per Catalunya Ràdio i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), va ser un èxit. Malgrat la pluja intermitent durant tota la diada de Sant Jordi, 134 persones, de Barcelona i de les poblacions del voltant, van donar la seva veu per contribuir a l'ús del català en els assistents virtuals de veu, altaveus intel·ligents i altres nous formats digitals de lectura en àudio, i a la visibilitat de la literatura catalana a la xarxa.

Es van llegir més de 150 contes de diversos autors: Pere Calders, Eva Piquer (Com abans de tot), Joaquim Carbó (El jardí de Lil·liput, Bonsais de paper, Sabina, la veïna del davant i Jocs d'infants), Eduard Ribera (Oficis específics) i Isidre Grau (Pinyols madurs). També, receptes de cuina catalana com a part important del patrimoni cultural català.

Els objectius de l'acció es van assolir a bastament. "Donants de veu" és una iniciativa molt necessària per augmentar la producció i el consum de l'audiollibre en català; per fer créixer la presència i la visibilitat de les obres clàssiques de la literatura catalana en les plataformes d'àudio internacionals (LibriVox, Legamus...), on encara està infrarepresentada; per sensibilitzar tots els catalanoparlants del seu poder a l'hora de mantenir viu l'idioma a les xarxes (on cada vegada més predomina l'àudio), i perquè si es pretén que les màquines parlin i entenguin el català a mitjà termini, cal entrenar-les amb tota la diversitat de veus (gènere, edat, varietat dialectal, registre...).