Discrepàncies sobre consentiment i informació del menor

Aspectes com ara el consentiment de l'entrevistat són especialment escassos en els protocols i, a més, presenten incongruències entre territoris. Així, mentre que a El Salvador se sol·licita el consentiment informat als menors en funció de la maduresa i les capacitats (o als representants legals en defecte d'això), a les tres ciutats espanyoles no se sol·licita en cap cas, amb l'argument que cap testimoni té l'opció de donar el consentiment per declarar.

Un altre element especialment delicat del procés, i en el qual també apareixen nombroses discrepàncies, és la necessitat d'informar el menor sobre qui són les persones que l'observen durant l'entrevista. Si els protocols de Costa Rica i República Dominicana estableixen que cal informar el menor detalladament de tot (observants inclosos), en el de València s'indica literalment que s'ha de procurar que el menor "en cap cas sigui conscient que la seva exploració està essent gravada i visionada". En la pràctica judicial de Barcelona també s'acostuma a ometre el fet que hi hagi persones observant i, si el nen pregunta, se sol eludir la resposta. "No és fàcilment acceptable que, d'acord amb el mateix principi d'evitar la victimització secundària, es justifiquin accions contràries segons els països, o que —en el marc del respecte als drets de l'infant— en unes zones es doni per descomptat que s'informarà el menor i en altres zones es doni per fet que no se li ha de donar aquesta informació", argumenta la investigadora.

La presència dels pares a les entrevistes

Una altra qüestió no resolta és la regulació sobre la presència dels pares a la sala d'entrevistes juntament amb el menor. A l'Argentina, el protocol de Neuquén només prohibeix l'accés als pares si el jutge ho ordena, mentre que el de Buenos Aires només l'admet si l'entrevistador ho accepta. Tampoc s'admet la presència dels pares en la pràctica judicial de València. "Precisament al contrari del que estableix el seu propi protocol", incideix la investigadora. Sobre aquest tema, l'estudi també destaca el fet "extremadament greu" que a Barcelona l'investigat pugui conviure amb el menor, pugui ser el que l'acompanyi a la diligència, pugui presenciar la seva declaració (ja que com a investigat té dret a fer-ho) i després pugui tornar amb l'infant al domicili compartit.

Davant aquesta falta de criteris comuns, l'estudi assenyala que no es tracta d'un àmbit de discrecionalitat que pugui justificar aquesta situació: "La indefinició en alguns casos i l'oberta contradicció en uns altres, sumades a les particularitats de cada situació, tenen com a conseqüència actuacions que difereixen en múltiples aspectes essencials, tots amb incidència notable en els drets que volen protegir".

Revisió periòdica dels protocols

Davant aquesta situació, el treball recull mesures per millorar l'aplicació de les cambres Gesell, com ara regular la prestació del consentiment del menor i el contingut de la informació que se li ha de proporcionar; impedir que l'investigat acompanyi el declarant i convisqui amb ell, i establir que l'entrevistador sempre estigui especialitzat en el tracte amb infants. A més, també assenyala la importància de revisar els protocols per homogeneïtzar-ne el contingut i avaluar periòdicament la pràctica en seu judicial perquè s'adapti a aquesta regulació. "Les cambres Gesell van en bona direcció, però cal que, després d'una certa experiència acumulada, es corregeixin els punts febles d'aquesta xarxa teixida per esmorteir el contacte dels més vulnerables amb la justícia", conclou la investigadora.

Recerca sobre la Casa de Maternitat

Laura Arantegui fa recerca centrada en l'àmbit dels menors d'edat i els col·lectius vulnerables. Actualment la tesi doctoral que està fent és sobre els nens de la Casa de Maternitat i Expòsits de Barcelona-Les Corts en la dècada que va del 1960 al 1970. En aquest sentit, la investigadora està recopilant testimonis, per la qual cosa convida qualsevol persona que d'una manera o una altra hagi estat vinculada a aquesta institució durant aquesta època a posar-se en contacte amb ella.

