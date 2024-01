Dubtes sobre les capacitats i l'edat

A més, els mateixos programadors també tenen molts dubtes sobre les seves capacitats mentals futures. Sovint, aquests empleats no saben si podran mantenir tota la capacitat mental i la concentració necessària per ser un bon programador. "Ser programador implica aprendre llenguatges nous per continuar essent rellevant en el context laboral, cosa que requereix molta concentració mental. És més, alguns programadors pensen que potser quan tinguin 50 anys no tindran aquesta capacitat de concentració", detalla Rosales.

Aquesta idea a priori és totalment errònia perquè no totes les persones envelleixen de la mateixa manera, i una persona madura i amb experiència està en plenes capacitats físiques i mentals. "No obstant això, aquests empleats perceben i alimenten aquesta idea, que es converteix en una profecia autocomplerta", destaca la investigadora.

No obstant això, cal tenir en compte que aquestes percepcions es poden veure incrementades o minimitzades en funció del context laboral, l'oferta i demanda d'ocupació, així com l'empresa per a la qual es programa. "Aquests estereotips actuen com un parany, perquè els que es dediquen a la programació, encara que siguin joves, apassionats i dedicats, també volen tenir una vida pròpia i és més difícil encaixar a la indústria si no respons a l'estereotip", adverteix l'autora principal d'aquest treball.

Aquest treball està emmarcat en una beca Juan de la Cierva del Ministeri de Ciència i Innovació.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 8, treball digne i creixement econòmic; 9, indústria, innovació i infraestructura, i 10, reducció de les desigualtats.

Referència

Rosales, Andrea i Svensson, Jakob. Perceptions of age in contemporary tech. A: Nordicom Review [en línia]. 2021. Vol. 42, núm. 1, pàg. 79-91. Disponible a: https://doi.org/10.2478/nor-2021-0021

