Maquinari i programari pensats per a l'aqüicultura

El 2019, els investigadors de la UOC van iniciar el projecte ADO amb l'objectiu d'implantar sensors electrònics de baix cost per controlar el pH, la temperatura, la terbolesa o l'oxigen en diverses instal·lacions de Catalunya, situades a les comarques del Baix Montseny, el pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. Com a part del projecte ADO, la investigadora Ioana Cristina Suciu juntament amb Guillem Boquet i els professors dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, Pere Tuset i el catedràtic i líder de WiNE, Xavier Vilajosana, han publicat un article científic d'accés obert sobre el desenvolupament, el funcionament i la implementació de la plataforma.

"ADO és una plataforma integral creada per tenir en compte les necessitats de les petites i mitjanes empreses aqüícoles que no poden pagar el preu de les solucions industrials", explica Suciu. "Inclou maquinari, programari i una interfície d'usuari, que són els tres components essencials digitals per funcionar, i està dissenyada per recopilar dades de diversos sensors i mostrar-les en temps real". Segons detalla la investigadora, aquestes dades es presenten en diversos formats numèrics i gràfics, i hi ha la possibilitat d'activar alarmes segons uns paràmetres determinats. Així, les pimes del sector poden accedir al control de les seves instal·lacions de manera econòmica i eficaç.

"El projecte segueix la mateixa arquitectura general que la majoria dels sistemes de monitoratge disponibles: node sensor, servidor o emmagatzematge local de dades i pàgina web o aplicació per visualitzar dades", detalla Suciu. Les variacions del sistema es donen en termes de protocol de comunicació, disseny de la interfície d'usuari, nombre de sensors o preu final. A més, la investigadora afegeix que porten aquest projecte un pas més enllà: "la nostra solució està dissenyada per admetre connexions segures, panells integrats, la possibilitat de descarregar dades i el control i el calibratge en temps real dels sensors. També proporcionem una guia de configuració completa, amb informació sobre el preu final i les especificacions tècniques".

ADO proporciona, així, un paquet complet per ajudar els gestors d'aqüicultura a digitalitzar les instal·lacions sense necessitat de tenir coneixements tècnics. "El sistema resultant està en línia amb les necessitats identificades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca. La digitalització permet obtenir casos d'èxit basats en l'aprenentatge", incideix Ioana Cristina Suciu. "El responsable de la instal·lació té accés a la informació dels sensors per temps i la pot conservar durant el període que necessiti, la qual cosa li permet correlacionar paràmetres específics de qualitat de l'aigua amb la producció en termes de salut, quantitat o altres mètriques rellevants per al seu negoci. Aquest aprenentatge es pot ampliar per minimitzar les pèrdues mitjançant la detecció primerenca de malalties o la identificació de problemes relacionats amb la mateixa infraestructura aqüícola", aclareix la investigadora.