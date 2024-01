Segons l'informe Spanish Tech Ecosystem , a Espanya hi ha més de 10.000 empreses emergents i el valor de l'ecosistema d'emprenedoria s'ha multiplicat per cinc des del 2015, fins a superar els 46.000 milions d'euros. En aquest context, la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) impulsa l'emprenedoria com una manera d'acostar a la societat el coneixement generat a la Universitat i com una via per reforçar l'ocupabilitat. Entre altres iniciatives, la UOC disposa de l' SpinUOC , un programa d'impuls de projectes emprenedors i de transferència del coneixement que al juny celebrarà la jornada final anual. L'SpinUOC suma deu edicions, en les quals s'han impulsat més de vuitanta projectes.

Sota el lema "10 anys generant impacte", l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona acollirà, el 30 de juny, la jornada final de l'SpinUOC per donar a conèixer vuit projectes innovadors de la comunitat universitària. Els responsables dels projectes finalistes presentaran les seves iniciatives en presentacions de només cinc minuts, entre les quals s'atorgaran tres premis. Després de les presentacions, els assistents tindran la possibilitat de fer networking. L'activitat, que començarà a les 19 h, és oberta i només cal inscriure-s'hi prèviament. És possible seguir l'esdeveniment per streaming en aquest enllaç.