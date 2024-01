Aquesta recerca de la UOC afavoreix els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides: 4, Educació de qualitat, i 10, Reducció de les desigualtats.

Article de referència:

Brasher, A., Whitelock, D., Holmes, W. et al. Comparing the comparators: How should the quality of education offered by online universities be evaluated?, European Journal of Education, 2022. https://doi.org/10.1111/ejed.12497

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.