La UOC continua excel·lint en fons de recerca europeus

Segons l' U-Ranking 2022 , de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE), la UOC obté uns resultats excel·lents en fons d'investigació europeus per personal docent investigador (PDI) que és doctor i en citacions per document, segons els indicadors de recerca i innovació. A més, segons els indicadors d'inserció laboral dels seus graduats, l'estudi constata uns resultats excel·lents en la base mitjana de cotització de la seva comunitat de graduats i graduades i en la seva taxa d'afiliació. Quant a la docència, la UOC excel·leix en el percentatge de PDI doctor, en la taxa d'èxit i en el percentatge d'estudiants de postgrau, mantenint els resultats de l’anterior edició.

Aquest rànquing analitza els resultats docents, en recerca i innovació i en inserció laboral de 72 universitats de l'Estat espanyol, de manera que cobreix el 98 % del sistema universitari espanyol en termes de nombre d'estudiants de grau, i examina més de 3.575 graus i dobles graus. En la classificació general, la UOC es troba en la sisena posició, juntament amb dotze universitats més, amb un índex d’1, la mateixa posició respecte a la passada edició d’aquest rànquing.

Pel que fa a recerca i innovació , la UOC se situa en la novena posició, amb un índex d'1,1, posició que comparteix amb vuit universitats més, com la Universitat Jaume I. Els indicadors que excel·leixen respecte de la resta d'universitats són els fons d'investigació europeus per PDI doctor i les citacions per document. Se situen en la franja mitjana el percentatge de publicacions en el 1r. quartil i el factor d’impacte mitjà.

Pel que fa a docència , la UOC se situa en la cinquena posició amb un índex de 0,9 (manté la posició de fa un any), juntament amb nou universitats més, com la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria. En aquest àmbit, la UOC destaca amb indicadors que excel·leixen en el PDI doctor, el percentatge d'estudiants de postgrau i la taxa d'èxit. Se situa en la franja mitjana la taxa de no abandonament.

Quant als indicadors d'inserció laboral , l'estudi constata uns resultats excel·lents en la taxa d'afiliació (80 %) i en la base mitjana de cotització de la comunitat de graduats i graduades de la UOC (34.331 euros).

Lideren la classificació general de l'U-Ranking 2022 la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Carlos III de Madrid.