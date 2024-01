Els primers passos del camí emprenedor

"És una ocasió única per aprendre els passos sòlids per concretar una iniciativa emprenedora i definir-ne l'estratègia, amb la formació bàsica per a la creació d'una start-up en l'àmbit de l'EdTech", assenyala Mas, que també és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. Aquesta emprenedora va participar en el projecte Whoduniter, per crear formacions per a empreses amb viatges en el temps amb personatges ficticis, iniciativa guanyadora del premi del públic del programa SpinUOC 2021.

"El programa em va proporcionar moltes eines per poder definir el pla d'empresa del meu projecte i permetre'n el llançament comercial, gràcies a l'acompanyament dels seus experts", indica Àlex Letosa, responsable d'Educatool, una eina per facilitar l'educació dels fills, guanyadora del premi a l'impacte social de l'SpinUOC 2021. Letosa, que a més és professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, afegeix que EduTECH Emprèn "va ser tota una oportunitat per poder contactar amb altres emprenedors".