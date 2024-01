El pòdcast trenca amb la fredor de la comunicació digital

El pòdcast, en opinió de Serra, trenca amb una comunicació digital que ha estat "una mica freda fins ara" i permet recuperar la comunicació més basada en "el diàleg, com abans; a aturar-nos a escoltar per parlar". Aquesta característica és el que va fer pensar a Serra que seria interessant traslladar aquest format en l'àmbit educatiu. "No solament per a mi com a professora, sinó també deixant que els alumnes el fessin servir per explicar-se coses entre ells", comenta.

Peerpod parteix de la base que el professor pot tenir una eina per explicar alguna matèria des de la tranquil·litat de casa seva i que després els alumnes ho podran escoltar "tantes vegades com els calgui" a qualsevol lloc. Això permet fer altres coses a classe, explica Serra. A més, l'objectiu també és que els alumnes es puguin explicar les matèries entre ells en pòdcasts i puguin recollir aquest material i recuperar-lo des de casa.

Serra va fer una recerca i va comprovar que hi ha centres que ja fan servir els pòdcasts i que és un instrument que motiva molt l'estudiantat, "no tant pel fet d'explicar les matèries, sinó perquè els permet explicar el que vulguin". Això es deu al fet que, "dins la societat, realment hi ha pocs espais en què els menors puguin participar, perquè vivim en societats molt 'adultocentristes', en què els nens de menys de divuit anys no tenen veu ni vot".