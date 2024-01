L'aprenentatge que combina aula i indústria i els models híbrids i en línia beneficien els estudiants

El desè informe anual de l'Open University (OU), Innovating Pedagogy 2022, presenta deu enfocaments pedagògics emergents i reforçats per la pandèmia

Destaquen, entre altres, l'aprenentatge que combina aula i indústria, les microcredencials o les classes de "caminar i parlar"

Per primera vegada, investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) treballen juntament amb l'OU en l'elaboració d'aquest document de referència per al sector educatiu