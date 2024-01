El consum habitual de quinoa pot contribuir a prevenir l'aparició de la diabetis tipus 2. És la conclusió principal d'un estudi liderat per Diana Díaz Rizzolo, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigadora de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), i publicat en obert a la prestigiosa revista Nutrients.

La quinoa, un pseudocereal d'origen andí, té un valor nutricional excepcional: és molt rica en vitamines del grup B i en les vitamines E i C, i en minerals com ara el calci, el ferro o el magnesi. Així mateix, és una bona font de carbohidrats complexos i de fibra, i conté una elevada concentració de proteïnes amb tots els aminoàcids essencials, que són els que hem d'incorporar mitjançant la dieta.

A causa d'aquest valor nutricional, s'havia hipotetitzat que el consum de quinoa podria tenir un impacte favorable respecte a certes malalties cardiovasculars i altres malalties metabòliques, com ara la diabetis tipus 2. Tanmateix, no hi havia estudis científics que avalessin aquests suposats beneficis per a la salut.

"Vam fer una revisió per esbrinar què deia la bibliografia científica de tots els beneficis que s'atribuïen a la quinoa i vam veure que no hi havia evidència científica prèvia, que només hi havia hipòtesis i que els treballs existents només se centraven en algun component o nutrient concret, sense tenir en compte tot l'aliment", assenyala Díaz Rizzolo.

Alguns estudis recents amb ratolins havien observat que els polifenols, un tipus de micronutrients presents a la quinoa, podien tenir un efecte positiu a l'hora de reduir la glucosa en sang. Això és important, perquè una malaltia tan prevalent com la diabetis tipus 2 es caracteritza, precisament, per un augment dels nivells de glucosa en sang després d'ingerir aliments rics en hidrats de carboni, a causa de la falta de producció o detecció de la insulina secretada pel pàncrees.

Per aquest motiu, amb tots aquests possibles beneficis que se li atribuïen, la investigadora i el seu equip van voler comprovar què passava si eliminaven de la dieta altres aliments rics en hidrats de carboni capaços de provocar un augment més ràpid de la concentració de glucosa en sang i els substituïen per quinoa i aliments fets a partir d'aquest pseudocereal. Volien comprovar si aquesta substitució podia tenir un impacte positiu en la prevenció de la diabetis tipus 2 en persones amb un alt risc de desenvolupar la malaltia.

La diabetis tipus 2, una patologia metabòlica, és una de les causes principals de mort prematura al món. Cada any la desenvolupen una de cada deu persones. De fet, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), només el 2019 van morir 1,5 milions de persones arreu del planeta a causa d'aquesta afecció, la prevalença de la qual va en augment. Per sort, la diabetis tipus 2 va precedida d'un estat previ anomenat prediabetis, en què, si s'actua, encara es pot prevenir la malaltia.

"Un 70 % de les persones que es troben en un estat de prediabetis acabaran desenvolupant la malaltia. A més, aquesta proporció de conversió augmenta en els adults de més edat. D'aquesta manera, la suma d'estat prediabètic i envelliment eleva enormement el risc de desenvolupar la malaltia. Per aquest motiu, vam voler mirar si amb la quinoa podíem evitar l'aparició de la malaltia en aquest col·lectiu", destaca la Dra. Díaz Rizzolo.