GenomAbs és un servei de personalització, prevenció i precisió per a les teràpies amb anticossos monoclonals, molt utilitzades en el tractament de malalties autoimmunes i del càncer. "Volem tenir en compte les diferències genètiques de cada pacient per facilitar les decisions terapèutiques. L'objectiu és estalviar temps, salut i recursos econòmics tant als pacients com als sistemes sanitaris públics i privats", explica la responsable del projecte, Irene Martínez, biotecnòloga i estudiant del màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística dels Estudis d' Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) i de la Universitat de Barcelona. Aquesta iniciativa ha estat una de les propostes emprenedores premiades a la final de l' SpinUOC , el programa anual d'emprenedoria i transferència de coneixement de la Universitat.

Mitjançant una petita mostra biològica, es fa un estudi genòmic per avaluar la predisposició genètica de cada pacient al fet que determinades teràpies siguin més o menys efectives. "Analitzant una mostra biològica podem determinar els biomarcadors que volem trobar a cada pacient. A partir d'aquest perfil genètic, avaluarem quina teràpia amb anticossos monoclonals és la més adequada per a cada individu", afegeix la biotecnòloga.

Vídeo amb la presentació de GenomAbs a l'SpinUOC 2022, el passat 30 de juny a Barcelona

Teràpies a mida

Els anticossos monoclonals (mAbs) s'han convertit en la nova generació de fàrmacs biològics capaços de tractar tant el càncer com una àmplia gamma de malalties autoimmunes. L'èxit terapèutic d'aquests fàrmacs depèn de la seva precisió, però també està condicionat per les característiques de cada pacient (genètica, edat, pes, sexe o hàbits), que en poden disminuir l'eficàcia, cosa que dificulta les decisions dels professionals clínics. A més, aquests tractaments tenen un cost econòmic molt elevat i poden produir efectes secundaris semblants a una reacció al·lèrgica, segons detalla la Societat Americana contra el Càncer . El fet de no trobar la teràpia adequada pot comportar costos econòmics elevats, a més de les consegüents molèsties per al pacient.

Tal com explica Irene Martínez, "es tracta de tractaments en què es fan servir anticossos produïts al laboratori perquè bloquegin alguna substància en concret que està magnificant una malaltia, com ara les citocines proinflamatòries en les malalties autoimmunes o determinats factors de creixement tumoral en el cas del càncer". "A vegades, poden passar mesos o fins i tot anys fins que es troba el tractament que funciona més bé; per això hi ha una necessitat de precisió i personalització, d'optimitzar-ne l'ús", afegeix.

El projecte, en què també participen les biotecnòlogues Cristina Abascal i Laura Beltrán, se centrarà inicialment en la personalització genòmica del tractament de les malalties autoimmunes —com ara la malaltia de Crohn, l'artritis reumatoide o l'espondilitis anquilosant. Segons Irene Martínez, es tracta d'un camp en què aquesta tecnologia encara no està àmpliament distribuïda. "Abans de receptar un anticòs monoclonal, el que estableix el protocol és fer una anàlisi de sang per detectar la diana terapèutica, és a dir, saber quina substància pot portar problemes al nostre cos. Per a cada diana terapèutica hi ha una família de fàrmacs; nosaltres volem augmentar l'evidència científica per facilitar les decisions terapèutiques i detectar quins seran més efectius i menys tòxics per al pacient", explica Martínez.