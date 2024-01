El model de ciutat condiciona el tipus de turisme?

Punt de fricció entre el turisme i la ciutat

Tot i que el model de ciutat i el de turisme "estan condemnats a entendre's", en opinió del professor González, la veritat és que no es pot negar que hi ha un conflicte entre tots dos. "El problema és que sovint les ciutats han apostat pel turisme i l'oci com a estratègia de desenvolupament urbà sense tenir gaire en compte la visió dels residents ni analitzar els aspectes negatius o les desigualtats que pot comportar aquest desenvolupament quan es dona sobre una base de creixement indefinit i sense tenir en compte el repartiment de càrregues i beneficis que comporta aquesta activitat turística", planteja l'expert, que considera necessari incorporar la mirada dels agents locals i residents en el desenvolupament i la gestió turística. "No es tracta solament de participar en la presa de decisions en moments puntuals, sinó d'iniciar la planificació tenint en compte les propostes de model de ciutat i de convivència del turisme des de la perspectiva dels residents (de baix a dalt)", afirma.

Per la seva banda, Joan Miquel Gomis, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i membre del grup de recerca en turisme de la UOC NOUTUR, proposa establir "una visió sostenible global que vagi més enllà del turisme i analitzi de manera integral les necessitats d'infraestructures, de mobilitat, d'habitatge, industrials, agrícoles, d'energies renovables…". L'expert defensa la idea que el model de ciutat hauria de condicionar el model de turisme.

De fet, sembla que ja ho fa. Si no la ciutat, sí la realitat que l'acompanya. Des del punt de vista del professor González, hi ha elements macro i factors micro que determinen el nou camí del turisme. "Hi ha factors macro, com les guerres (la d'Ucraïna actualment), les pandèmies (conviurem amb la COVID-19 durant molt de temps) o la inflació (alguns experts prediuen una nova crisi econòmica global), que influeixen en els mercats i, per tant, en les possibilitats de desenvolupament de les destinacions urbanes. Però també és possible identificar factors micro, com la percepció del risc sanitari i la seva influència en les preferències de la demanda o la transformació de la imatge de la destinació, que es pot traslladar des de les xarxes socials i condicionar el desenvolupament turístic", afirma l'expert.

El turisme inclusiu i altres claus de futur

Més enllà de si la ciutat supedita la seva estratègia urbanística en benefici del turisme o la imposa, la clau per a la convivència és "modelar una relació més coherent del turisme amb l'entorn urbà per evitar o reduir el conflicte amb els residents", assevera González. I afegeix: "Ja apareixen altres paradigmes en el debat sobre el paper del turisme a la ciutat i caldrà tenir-los en compte si la societat local els acaba reclamant com a propis i dominen l'opinió pública (de moment són tendències minoritàries o emergents). La socialització del turisme, el decreixement o el turisme inclusiu són algunes d'aquestes noves visions. Tot i que actualment s'estenen més aviat entre els acadèmics i els moviments socials que entre el conjunt de residents, caldrà tenir-los en compte quan es vulguin formular les polítiques turístiques de la ciutat del futur."

Una altra de les aportacions que la ciutat pot fer al nou turisme prové de les solucions tecnològiques i de la implementació de destinacions turístiques intel·ligents. Es tracta d'iniciatives innovadores que, tot i que encara són una promesa, "presenten un elevat potencial en la millora de la sostenibilitat urbana, la reducció del conflicte del turisme a les ciutats i les necessitats dels residents, així com per a aspectes operatius de la gestió turística diària, com les solucions basades en l'eficiència energètica, la mobilitat o la gestió més ordenada de fluxos turístics", conclou González.

Revisió de la idea d'èxit

En una època de transició com la que estem vivint, el concepte d'èxit també experimenta un procés de mutació. Fins ara, "l'indicador que mesurava l'èxit d'una destinació era el nombre de turistes aconseguit, de manera que una temporada turística era bona si es millorava la xifra de visitants de l'anterior, sense aprofundir en excés en l'anàlisi d'altres factors", assenyala Gomis. Tanmateix, això hauria de canviar. Almenys és el que pensa aquest professor, que veu necessari tenir en compte valors com la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica per poder avaluar els resultats de les noves polítiques turístiques.

En aquesta mateixa línia, González considera que, efectivament, la manera de mesurar els resultats del turisme necessita una revisió. De fet, aposta per "introduir diferents paràmetres de qualitat de vida, benestar i felicitat que permetin comprendre la resposta emocional de les persones, tant turistes com residents, la seva empatia i la capacitat d'entendre's en el complex desenvolupament de la quotidianitat de la ciutat compartint l'espai públic".