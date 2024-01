Yeira, una plataforma que democratitza l'accés a la tecnologia en 'e-learning'

Evolució de Yeira i el seu model d'aprenentatge en línia

La idea es va posar en marxa el 2016 i disposa d'un model de subscripció software as a service que és ideal per a pimes, perquè poden començar de manera immediata amb una subscripció des dels 51 dòlars al mes per a cent alumnes. Per al cas de grans empreses i institucions d'educació superior que tinguin necessitats més complexes, compten amb plans personalitzats que van des dels 3 dòlars al mes per alumne. Avui, són més de 50.000 persones de 23 països d'Iberoamèrica les que han après a través de Yeira i més de 180 pimes, grans empreses i universitats les que han millorat els seus cursos en línia gràcies a la plataforma.

"La varietat de recursos que tenim és tan àmplia que només seleccionant-ne tres es generen més de 100.000 combinacions. El que amb altres plataformes necessitaria mesos per construir-se, amb Yeira és possible en qüestió de minuts i sense coneixements tècnics previs. És tan senzill com crear un compte a la nostra pàgina web per començar al moment i, després de 15 dies de prova, subscriure's a un pla mensual o anual", afirma l'Adriana.