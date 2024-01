Una placa electrònica per jugar i adquirir coneixements

SensIT està inicialment pensada per a joves d'ESO i Batxillerat, tot i que és adaptable a diferents nivells i edats —també es podria aplicar als estudis d'Enginyeria—, segons expliquen Roig i Solà. Integra dos elements principals. Per una banda, disposa d'una placa base electrònica modular amb elements interactius que permeten jugar i, al mateix temps, adquirir coneixements sobre tecnologia de manera pràctica. La placa incorpora pantalles LED, sensors de temperatura, humitat i proximitat, botzines, botons, interruptors… L'estudiant interactua amb la plataforma i aprèn conceptes tecnològics de manera tangible, tocant i experimentant.

El segon element de la solució és una web interactiva on hi ha els continguts del temari i es poden visualitzar les dades generades pels mòduls connectats a la placa base. Tots els continguts es treballen des del punt de vista de la gamificació, amb el suport d'un professor que fa de mentor en línia dels alumnes. "L'estudiant se situa dins d'una mena d'escape room i, per poder-ne sortir, ha de resoldre enigmes i problemes amb l'ajuda de la placa electrònica. Entre els problemes que ha de superar hi ha, per exemple, programar un codi per encendre una seqüència de LED, integrar un teclat numèric a la placa base o endevinar una contrasenya a partir de les mesures d'algun dels sensors", expliquen els joves enginyers.

Amb el seu projecte, Roig i Solà aconsegueixen transformar l'aprenentatge de la tecnologia, habitualment enfocat a memoritzar fórmules, teories i coneixements abstractes, en una experiència dinàmica i divertida en què l'estudiant pot aprendre de manera pràctica i a través del joc.