L'art digital català s'internacionalitza amb una exposició a l'Ars Electronica Festival

Del 7 a l'11 de setembre, la ciutat austríaca de Linz acull l' Ars Electronica Festival , en què participants dels àmbits de l'art, la ciència i la tecnologia d'arreu del món es reuneixen per abordar un dels grans reptes de la nostra societat: l'emergència climàtica. En el marc d'aquesta cita, l' Institut Ramon Llull , en col·laboració amb la New Art Foundation i el Hub d'Art, Ciència i Tecnologia (Hac Te) , presenta una mostra de l'estat actual de la creativitat digital a Catalunya. Les sis obres d'art que formen part d'aquesta exposició són fruit majoritàriament dels Ars Electronica Garden Barcelona celebrats el 2020 i el 2021, impulsats per la UOC juntament amb altres entitats catalanes. A més, algunes d'aquestes peces també provenen de programes de beques com el de l' ISEA2022 Barcelona , simposi liderat per la Universitat.

Amb les edicions del 2020 i el 2021 de l' Ars Electronica Garden Barcelona , la capital catalana s'ha convertit en una de les principals seus deslocalitzades de l'Ars Electronica Festival, la manifestació més important del món dedicada a la creació electrònica i a les sinergies entre art, tecnologia, ciència i societat. Després de dos anys de pandèmia, enguany el festival austríac torna a apostar per la presencialitat i esdevé una oportunitat d'internacionalització per a l'art digital català.

Amb el títol "Ecosistemes col·laboratius per a un món sostenible", l'exposició proposa que només les pràctiques col·laboratives, basades en l'intercanvi transversal de coneixements i esforços, ens poden permetre generar propostes que condueixin a un projecte per a un món sostenible. I, precisament, les pràctiques col·laboratives són una característica fonamental de la innovació catalana.

Aquestes són les sis obres que s'exposaran:

Pràctiques col·laboratives per a un món sostenible

Juntament amb aquesta mostra, l'escenari principal de l'Ars Electronica, el Festival University Stage , acollirà una conferència sobre pràctiques col·laboratives i sobre com, a partir d'aquestes pràctiques i del fet de compartir coneixement, es poden generar propostes per a un món sostenible. La xerrada, que tindrà lloc dijous que ve, 8 de setembre, estarà moderada per Pau Alsina, director d'Hac Te i professor i investigador dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Hi participaran l'artista i professora de la UOC Mónica Rikić (Catalunya), guanyadora del Premi Nacional de Cultura 2021; l'arquitecta i dissenyadora Sara Dean (Califòrnia); la dissenyadora i educadora especialitzada en ecologia Beth Ferguson (Califòrnia), i l'artista i directora de La Cuina, el laboratori de cuina del MACBA, Marina Monsonís (Catalunya).

Completant aquesta programació, també es durà a terme una visita guiada pels projectes de l'exposició "Ecosistemes col·laboratius per a un món sostenible" i un taller sobre l'obra Tools for a Warming Planet.