La informació a internet en pàgines en espanyol sobre la discapacitat visual d'infants i adolescents pateix una manca de qualitat important i això implica riscos per a les famílies pel que fa a les seves expectatives davant d'una afectació de la salut que fins ara és irreversible. Una tesi sobre alfabetització digital del programa de doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de Marta Lupón Bas —professora de la Facultat d'Òptica i Optometria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)— demostra que les famílies que s'informen a través d'internet sobre discapacitat visual corren el risc d'accedir a informació "que no sigui actual o certa, o que sigui esbiaixada, interessada o difícil de comprendre". Aquesta situació, alerta l'experta, pot conduir a "prendre decisions equivocades, tenir unes creences falses o crear-se unes falses expectatives" entorn dels fills.

Lupón ha explorat la informació de pàgines web en espanyol, tant d'Espanya com de l'Amèrica Llatina i els Estats Units. "La qualitat actualment és baixa, insuficient, com passa també en el cas d'altres temes de salut; la qualitat en termes de confiabilitat i de llegibilitat és molt millorable", adverteix l'autora de la tesi Cuidatge informal d'infants i adolescents amb discapacitat visual: afectació en la qualitat de vida dels pares i anàlisi de pàgines web com a recursos per a l'alfabetització . La tesi ha estat dirigida per l'investigador de l'eHealth Center de la UOC Manuel Armayones Ruiz i per Genís Cardona Torradeflot, professor agregat de la UPC.

Lupón ha fet una anàlisi de la qualitat de les pàgines web i ha proposat un índex per quantificar-la objectivament. Alguns dels criteris que ha valorat —explica— són "essencials", com per exemple saber qui és l'autor de la informació, en quines fonts es basa, si la informació és actual i té unes característiques de llegibilitat adequades per a l'audiència a la qual està destinada. "Sovint les pàgines web amb informació relacionada amb aquest tema no tenen en compte aquests criteris", apunta l'autora, que es pregunta "amb quina base es fan" algunes afirmacions que apareixen en aquestes webs. "D'entrada s'ha de posar en dubte qualsevol cosa que llegim si no sabem quina és la font d'informació", recomana.