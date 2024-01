Factors influents en l'activitat física

Quant als factors que poden influir en la pràctica d'activitat física en l'adolescència, destaquen aspectes com el nivell socioeconòmic o l'entorn de residència. "Les dades mostren que el municipi o barri en què viu el jovent podria influir sobre el nivell d'activitat física. Que hi hagi equipaments esportius pròxims o que hi hagi transport per arribar a aquests equipaments seria una cosa que en fomentaria la pràctica; en cas contrari, suposaria una barrera", detalla Bosque.

Així mateix, també s'observa que els adolescents de famílies més desfavorides són els que incompleixen més les recomanacions d'activitat física. Això pot estar relacionat amb diferents barreres d'accés a l'activitat física, com ara la falta de recursos econòmics per fer activitats extraescolars, la dificultat per desplaçar-se fins als centres esportius o aspectes relacionats amb la participació en esports d'equip, com ara el fet de sentir-se rebutjat pel grup. De la mateixa manera, cal tenir en compte que en les famílies amb un nivell socioeconòmic més baix és més freqüent que els progenitors tinguin horaris de treball rotatius, de nit, en caps de setmana o festius. "És una circumstància que provoca que els germans grans s'hagin de fer càrrec dels petits i, per tant, no puguin dedicar el temps lliure a activitats d'oci", apunta Gontié.

Pel que fa a la falta d'activitat física de les noies adolescents, a tots aquests aspectes cal afegir-hi el pes de la tradició cultural i la promoció esportiva. "Tradicionalment, en la nostra cultura, les joves solen fer activitats més sedentàries que els nois, com ara llegir o estudiar. A més, acostumen a tenir menys suport a casa per dur a terme activitats esportives. Amb l'edat, les noies solen prioritzar altres activitats —com els estudis, les amistats o la família— abans que l'esport", explica Bosque.