L'ansietat, l'enemic que cal combatre

L'ansietat que pateixen la majoria d'estudiants d'una llengua estrangera és una de les emocions més estudiades en l'àmbit de la psicolingüística. "Es deu bàsicament al fet que quan parlem una llengua que no és la nostra estem fora de la nostra zona de confort, situació que per a moltes persones suposa una font d'inseguretat", aclareix Martin. "Quan es cometen errades a l'hora de parlar, molts s'avergonyeixen i es bloquegen. No parlen, en definitiva. Si no parlen, és més difícil aprendre dels errors d'un mateix", afegeix el doctorand.

L'autor de l'estudi fa un últim apunt: "La parla està molt lligada a la nostra part emocional i a la nostra identitat, de manera que qualsevol correcció d'una errada pot ser mal interpretada per l'alumne. En general, aquesta ansietat no es dona en altres estudis, ja que aquest lligam entre parla i identitat no existeix."