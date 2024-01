Qui és Michael Murphy?

Graduat en Medicina per la University College Cork (UCC) d'Irlanda, Michael Murphy ha dedicat tota la seva carrera a la recerca universitària en aquest camp. Després d'obtenir el doctorat l'any 1984 a la Universitat Nacional d'Irlanda, va exercir com a investigador i docent a la Universitat de Chicago. El 1992 va tornar a la UCC com a professor i metge consultor. Després, va ser nomenat degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i, finalment, rector de la UCC.

A banda de les seves recerques en el camp de la medicina, el Dr. Michael Murphy sempre ha estat actiu en diverses organitzacions acadèmiques. Entre els càrrecs que ha exercit hi ha el de vicerector de la Universitat Nacional d'Irlanda, president del Consell d'Investigació Sanitària d'Irlanda, president de l'Associació d'Universitats Irlandeses i president del grup de treball permanent de Metges Hospitalaris Europeus. Actualment, a banda de la seva implicació en l'Associació d'Universitats Europees, també presideix el comitè del Fòrum Europeu d'Aprenentatge i Ensenyament i el consell assessor de l'U-Multirank.