La UOC continua essent la quarta millor universitat de l'Estat en ciències socials, segons el THE

La revista Times Higher Education (THE) acaba de fer pública una nova llista de les millors universitats del món per àmbits de coneixement, i situa la UOC com la quarta millor universitat de l'Estat en ciències socials. Així doncs, la Universitat es manté al mateix esglaó respecte de la darrera edició. A més, el prestigiós rànquing també col·loca la UOC entre les deu millors universitats de l'Estat en informàtica, arts i humanitats, i economia i empresa, i entre les vint millors en psicologia, àmbit en què la Universitat debuta.

El THE 2023 situa la UOC com la quarta millor universitat de l'Estat en ciències socials, posició que manté respecte de l'edició de fa un any. Al davant, només hi ha la Universitat Autònoma de Barcelona (101-125), la Universitat Pompeu Fabra (126-150) i la Universitat de Barcelona (176-200).

A escala mundial, encapçala la llista la Universitat d'Oxford, i la UOC se situa en la franja 251-300 en aquest àmbit de coneixement.