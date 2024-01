Les tecnologies de posicionament d'interiors són un dels motors clau de la transformació digital del sector industrial. La capacitat de rastrejar objectes, actius i persones de manera precisa i barata podria estalviar recursos, temps i diners a les empreses de diferents sectors, des del logístic fins al sanitari. El catedràtic dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i líder del grup Wireless Networks (WiNE), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, Xavier Vilajosana coordina la participació de la Universitat en un nou projecte europeu que desenvolupa solucions innovadores per millorar la localització en interiors. DUNE fa servir tècniques d'aprenentatge profund (deep learning) combinades amb sistemes de computació distribuïts, que aprofiten tant el núvol com l'edge (extrem); és a dir, arquitectures de computació que tenen lloc tant en servidors llunyans com a prop d'on es generen les dades. L'objectiu és aconseguir un sistema versàtil que permeti aprofitar les diferents tecnologies existents i que s'adapti als diferents casos d'ús potencials.

"En l'actualitat hi ha nombrosos enfocaments tecnològics que tracten d'explotar les característiques dels senyals de ràdio com a eina per derivar la posició relativa entre objectes. Aquesta heterogeneïtat tecnològica i la varietat de casos en què es poden fer servir, amb gran diversitat de pressupostos i entorns d'aplicació, fan necessari desenvolupar un marc potent per gestionar les dades d'ubicació de diferents tecnologies en temps real, que al mateix temps s'adapti a les múltiples necessitats industrials i que sigui econòmicament atractiu", explica Xavier Vilajosana.