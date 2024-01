En què ha consistit el projecte AMED?

La part del projecte liderada per l'equip de la UOC ha consistit en una sèrie d'activitats de transferència de coneixement i experiència, així com en el codisseny i la implementació d'un programa de formació. El programa aborda la transformació institucional cap a un model bimodal i s'adreça al personal directiu de la universitat, el professorat i el personal de suport al professorat.

Amb aquest objectiu, la UOC va dissenyar unes sessions de treball a Barcelona per transferir el coneixement de la institució pel que fa a la integració de la tecnologia en tres elements clau: pedagogia, tecnologia i organització. Tenint en compte les necessitats de la Universitat Nacional de les Maldives, es va fer una selecció de les temàtiques més apropiades per tractar a les sessions i es van identificar les persones de la UOC que hi poguessin participar i compartir experiències amb disset representants de la MNU.

A les sessions de treball, la comitiva de la MNU es va familiaritzar amb les àrees i serveis de la UOC i com s'interrelacionen. Es van fer onze sessions amb representants de cada àrea per fer una presentació més en detall de les seves funcions. Finalment, una darrera activitat, a manera de conclusió, va servir perquè els assistents poguessin debatre i esbossar un pla de priorització i un calendari d'accions per aplicar a la MNU. A partir d'aquí, es va elaborar un full de ruta per obtenir un marc normatiu i operatiu per adoptar la modalitat mixta d'aprenentatge en els diferents vessants.

Un programa de formació que tindrà continuïtat

Però el projecte AMED ha anat més enllà. La iniciativa també ha consistit en el disseny participatiu d'un programa de formació en línia, que ha tingut en compte les necessitats de la MNU. El programa s'adreçarà al personal de la universitat que és clau per al procés de transformació del model educatiu i consta de dos itineraris adaptats a cada perfil:, professorat i membres de l'equip directiu. Es va implementar un programa pilot que incloïa la formació prèvia de facilitadors de la mateixa universitat: 16 membres del Center for Educational Technology and Excellence (CETE) i 14 professors. Un total de 51 membres de la MNU han culminat amb èxit el programa, que després del programa pilot es continuarà desenvolupant.

Un projecte de la UOC amb impacte directe sobre la universitat de les Maldives

Per a Marcelo Maina, director del programa de màster universitari d'Educació i TIC (E-learning), el projecte AMED ha estat un èxit per la possibilitat d'implementar un programa de formació. Maina destaca "la millora dels coneixements del professorat i el personal directiu sobre el disseny, la implementació i l'adopció del blended learning". A més a més, el programa continuarà després dels resultats positius del programa pilot.

El professor de la UOC també subratlla que el projecte ha permès consolidar el Center for Educational Technology and Excellence de la MNU. "Cal posar en relleu que hem empoderat un centre de tecnologia, que ha crescut; hem creat un itinerari i hem tingut impacte directe en les pràctiques, tal com posa de manifest l'avaluació de l'experiència, amb un increment important en la predisposició del personal envers el fet de tenir coneixement i implementar-lo", afirma.

Aquest projecte, així com altres projectes de l'eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC, mitjançant les assessories a institucions educatives, i les accions del Vicerectorat de Globalització i Cooperació, posen de manifest el compromís de la Universitat en la transformació digital de l'educació .

El projecte AMED de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat.

